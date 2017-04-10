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В мае число авиарейсов между Благовещенском и Москвой снизилось

В мае число авиарейсов между Благовещенском и Москвой снизилось
Фото: vim-avia.com

Аэропорт Благовещенска подвел итоги работы за пять месяцев 2017 года. Так, в мае этого года между Благовещенском и Москвой было совершено 49 авиарейсов. Это ниже по сравнению с маем 2016 года.

49-ю рейсами был перевезен 15 651 пассажир. Как сообщает пресс-служба аэропорта, несмотря на снижение количества рейсов, на московском направлении в мае 2017 года было перевезено на 2 906 пассажиров больше, чем в этом месяце в прошлом году.

В настоящее время на маршруте Москва – Благовещенск – Москва рейсы выполняют авиакомпании «ВИМ-Авиа» и «Икар». Компания «Уральские авиалинии» летает на этом направлении с промежуточной посадкой в Екатеринбурге.

В общей сложности с января по май 2017 года услугами аэропорта Благовещенска воспользовались 136 185 пассажиров, что на 43,1 % больше, чем за пять месяцев 2016 года. На внутренних воздушных линиях было обслужено 110 568 пассажиров, что на 39,3 % больше аналогичного показателя прошлого года. На международных воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 62,4 % и составил 25 617 пассажиров.

Как сообщало Амур.инфо, в конце мая авиакомпания «ВИМ-Авиа» допустила существенные задержки рейсов между Благовещенском и Москвой, случались и отмены перелетов. Так, 30 мая был отменен авиарейс № 182 Домодедово – Благовещенск – Домодедово. В областном центре на этот рейс купили 185 билетов.

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#транспорт

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