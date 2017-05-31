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Дожди не покидают Приамурье: прогноз погоды на 2 июня

Дожди не покидают Приамурье: прогноз погоды на 2 июня

В Амурской области 2 июня установится переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. Северо-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, усиливаясь местами до 12 метров в секунду. Температура по южным и центральным районам составит 15…20 градусов тепла, по северу – плюс 19...24 градуса.

В Благовещенске рано утром было 9 градусов выше нуля, дул западный ветер со скоростью 1-3 метра в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, ожидается небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Северо-восточный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит 18…20 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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