В Перми глава района судится с местной жительницей, рассказавшей о плохих дорогах: обзор прессы

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Рассуждения художника Шемякина о жизни и русской революции; причина гибели Ту-154 над Черным морем; на борьбу с инсультом выходят новые технологии – о чем пишет пресса рассказывает автор обзора и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Из «Российской газеты» читатели узнают, что этим «летом нас ждут заморозки и ветер» – это Павел Андреевич озвучил рубрику к материалу «Без перегрева». «Холодное лето 17-го». По его мнению, такие заголовки будут сопровождать читателей в этом сезоне.

А если не о погоде, то стоит отложить для внимательного вечернего прочтения полностраничный материал «Бастионы Шемякина». Всемирно известный художник рассуждает о жизни и русской революции (что, по сути, одно и то же).

Также в номере

А прочтение «быстрое» – это материал о причине гибели военного Ту-154 возле Сочи. Виновником трагедии экспертами назван командир воздушного судна майор Волков. Версии о перегрузе, некачественном горючем, технических неполадках и прочем оказались несостоятельными.

Конечно, Павел Андреевич назвал бы еще публикации об открывающейся в Москве книжной ярмарке, о том, что разработаны уникальные технологии, позволяющие после инсульта войти в нормальный ритм жизни уже через 48 часов, но, увы, на это нужно чуть больше времени.

Очень интересно

В «Амурской правде» пишут о том, что ждет благовещенцев в день рождения города. А ждет много интересного: читатели увидят и целых шесть живых скульптур (рядом с ними можно будет устроить фотосессию, если удастся выстоять очередь), и казаков-первопроходцев, и крестьян-переселенцев... Но обозреватель решил не выдавать все секреты! Поэтому пишет: «И перед тем как зажать ладонью рот, успеваю сказать: просто поучаствуйте в «Гулянье по Большой!».

Также в номере

Оставляя в стороне ленту новостей («Если я вам их перескажу, то они для вас новостями уже не будут – логично?») автор обзора называет материал Анны Дёровой о фермере из Серышевского района Борисе Рудакове и его семье. История простых людей, которые не ждут ни от кого помощи. Просто трудятся в поте лица и живут полной, трудной, но счастливой жизнью. В том числе и за то Павел Савинкин любит и уважает «Амурку», что здесь всегда уделяют внимание людям из глубинки.

Напишут же такое

«Комсомольская правда» рассказывает о том, что глава одного из районов в Пермской области судится с молодой женщиной, которая в соцсетях рассказала о плохих дорогах. В СМИ этот случай называют беспрецедентным – чиновники еще никогда не подавали в суд на местных жителей. Прочесть стоит: наука тем, кто не знает, что за критику приходится платить.

Фото:59.ru

Еще пишут, что воссоединение Крыма с Россией – это высочайший пример демократии («Надо бы еще раз ткнуть Америке, что не она самая демократичная страна, и провести референдум на Аляске»).

Ну а еще рассказывается о самом большом самолете в мире – он состоит из двух фюзеляжей, оснащен шестью двигателями и предназначен для пуска с высоты 9 100 метров ракет на космические орбиты. По кому и куда пустить ракету – всегда найдется…

На посошок

Напоследок – «Российская газета-Неделя», где всегда найдется материал по душе, по настроению.

«И я бы мог посвятить ее обзору вообще целое утро, но решил ограничиться заметкой о том… (обязательнейше прочтите материал о Глебе Панфилове и Инне Чуриковой!). Так вот, остановлюсь на заметке (да, и не пропустите публикацию о том, как наш ученый в свое время создал «думающее чудо» – как сказали бы сейчас, суперкомпьютер – но наше руководство…) Я все никак о заметке не могу сказать… Так вот, (ой, загляните еще в календарь поэзии Дмитрия Шеварова!)

В общем, я все хотел рассказать вам, что делать, если порвалась купюра. В еженедельнике – подробная инструкция. Но вы, наверное, и сами знаете, как пользоваться скотчем», – пишет Павел Андреевич и прощается с читателями до понедельника.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова