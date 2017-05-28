Для приезжающих на Восточный и Байконур туристов предложили построить гостиничные комплексы

Фото: kp.ru

На Международном экономическом форуме, проходящем в Санкт-Петербурге, речь шла о туристических поездках, которые будут организовывать на космодромы Восточный и Байконур. Как рассказала глава ФГУП «ЦЭНКИ» Рано Джураева, уже подписаны договоры с 16 туристическими фирмами, которые займутся организацией экскурсионных туров.

Как сообщает AstroNews.ru, на объектах должны быть удовлетворены самые минимальные гостиничные требования для того, чтобы туристы выбирали многодневные поездки. Двукратного увеличения требует гостиничная площадь, необходимо хотя бы три гостиничных комплекса на три-четыре звезды с вместимостью на 600 мест, отметила Рано Джураева.

Как сообщало Амур.инфо, XXI Петербургский международный экономический форум открылся 1 июня. Участие в нем принимает, в том числе, делегация Амурской области.

Просмотров всего: 215

#космодром #строительство #туризм

распечатать

Александр Авдеев