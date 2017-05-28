Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:21 3

Для приезжающих на Восточный и Байконур туристов предложили построить гостиничные комплексы

Для приезжающих на Восточный и Байконур туристов предложили построить гостиничные комплексы
Фото: kp.ru

На Международном экономическом форуме, проходящем в Санкт-Петербурге, речь шла о туристических поездках, которые будут организовывать на космодромы Восточный и Байконур. Как рассказала глава ФГУП «ЦЭНКИ» Рано Джураева, уже подписаны договоры с 16 туристическими фирмами, которые займутся организацией экскурсионных туров.

Как сообщает AstroNews.ru, на объектах должны быть удовлетворены самые минимальные гостиничные требования для того, чтобы туристы выбирали многодневные поездки. Двукратного увеличения требует гостиничная площадь, необходимо хотя бы три гостиничных комплекса на три-четыре звезды с вместимостью на 600 мест, отметила Рано Джураева.

Как сообщало Амур.инфо, XXI Петербургский международный экономический форум открылся 1 июня. Участие в нем принимает, в том числе, делегация Амурской области.

Просмотров всего: 215

#космодром #строительство #туризм

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Пусть детский сад в городе лучше построят.

  • Депутат Милонов

    Депутат Милонов
    4 часа назад

    комплексы с блэкджеком и шлюхами...

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Ради одного-двух запусков в год отгрохать гостиничный комплекс? Три?

    Зачем? пущай в Благе селятся. На автобусе доберутся как миленькие. Байконур к чему притянули? Чужая страна - своя жизнь.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Объекты Восточного будут пытаться достроить к декабрю, чтобы запустить ракеты
Общество 3

Проекту «Дальневосточный гектар» исполнился год
Общество 3

Достраивать космодром Восточный будут субподрядчики «Дальспецстроя»
Общество 17

На строящемся православном храме в микрорайоне Благовещенска появился каркас колокольни