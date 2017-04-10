Прилет авиарейса из Хабаровска в Благовещенск задерживается на 5 часов

Фото: russia-now.com

В пятницу, 2 июня, серьезно задерживается прибытие в областной центр авиарейса № 4528 из Хабаровска авиакомпании «Аврора». Задержка, по данным сайта аэропорта Благовещенска, составит пять часов.

Рейс № 4528 должен был прилететь сегодня в 08:20 по местному времени. Сейчас его ожидают в 13:50.

Задерживается и обратный рейс № 4529 из Благовещенска в Хабаровск. Он должен был отправиться сегодня в 09:15 по местному времени, сейчас это должно произойти в 14:30.

Причины задержки пока неизвестны.

Просмотров всего: 814

#транспорт

распечатать

Александр Авдеев