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сегодня, 08:59 7

Прилет авиарейса из Хабаровска в Благовещенск задерживается на 5 часов

Прилет авиарейса из Хабаровска в Благовещенск задерживается на 5 часов
Фото: russia-now.com

В пятницу, 2 июня, серьезно задерживается прибытие в областной центр авиарейса № 4528 из Хабаровска авиакомпании «Аврора». Задержка, по данным сайта аэропорта Благовещенска, составит пять часов.

Рейс № 4528 должен был прилететь сегодня в 08:20 по местному времени. Сейчас его ожидают в 13:50.

Задерживается и обратный рейс № 4529 из Благовещенска в Хабаровск. Он должен был отправиться сегодня в 09:15 по местному времени, сейчас это должно произойти в 14:30.

Причины задержки пока неизвестны.

Просмотров всего: 814

#транспорт

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    7 часов назад

    У нас из Благовещенского аэропорта хоть когда нибудь во время по расписанию улететь можно? )))))

  • Alex2304

    Alex2304
    7 часов назад

    Graf1977У нас из Благовещенского аэропорта хоть когда нибудь во время по расписанию улететь можно? )))))


    До Хабаровска можно и без задержек-машина, автобус, поезд.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    6 часов назад

    Graf1977

    У нас из Благовещенского аэропорта хоть когда нибудь во время по расписанию улететь можно? )))))



    можно сесть в личную машину и когда захотел, тогда уехал)

  • ay

    ay
    5 часов назад

    Nabivachev

    Graf1977

    У нас из Благовещенского аэропорта хоть когда нибудь во время по расписанию улететь можно? )))))



    можно сесть в личную машину и когда захотел, тогда уехал)



    ага. бензу пожёг, день баранку крутил. словом, одно удовольствие.

  • ay

    ay
    5 часов назад



    Прилет авиарейса из Хабаровска в Благовещенск задерживается на 5 часов



    Я так предполагаю, что и сегодняшний рейс из Вьетнама подзадержится. Потому что. И рад был бы ошибиться.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Кстати, в Хбр полетят не на Бомбардье, а на Аэрбасе. Чем не компенсация?

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    ay

    Кстати, в Хбр полетят не на Бомбардье, а на Аэрбасе. Чем не компенсация?



    Это для нас с вами компенсация.

    Большинство понятия не имеет, как они выглядят и чем отличаются.

    P.S. Летит. Уже начал снижение.

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