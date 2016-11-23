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Достраивать космодром Восточный будут субподрядчики «Дальспецстроя»

Достраивать космодром Восточный будут субподрядчики «Дальспецстроя»
Фото: ria.ru

Первую очередь космодрома Восточный завершат шесть субподрядных организаций упраздненного «Спецстроя». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила глава Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Рано Джураева, сообщает РИА Новости.

«Мы заключили три договора с "Роскосмосом" на завершение строительства стартового, технического комплекса и водозаборных сооружений, как генподрядчик. Речь о комплексах, обслуживающих ракету-носитель "Союз 2.1а", о завершении строительства первой очереди, поскольку "Спецстрой", по сути, расформирован, и его подразделение "Дальспецстрой" не может завершить свои работы. "Роскосмос" расторг договоры с ними и заключил их с нами», – рассказала глава ЦЭНКИ.

Упразднить «Спецстрой» Владимир Путин решил в ноябре 2016 года. Все функции по строительству объектов, обеспечивающих обороноспособность страны, нзамкнули на Минобороны.

Работать на объектах космодрома продолжат компании, которые раньше работали с «Дальспецстроем». На данный момент работы выполнены на 95 %.

Также Рано Джураева сообщила, что проект второй очереди космодрома еще не прошел экспертизу. Не принято и решение о том, кто будет строить стартовый стол под запуски новой ракеты «Ангара». Определиться по этому вопросу «Роскосмос» должен осенью.

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#космодром #строительство

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