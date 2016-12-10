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На строящемся православном храме в микрорайоне Благовещенска появился каркас колокольни

На строящемся православном храме в микрорайоне Благовещенска появился каркас колокольни
пресс-служба Благовещенской епархии

В Благовещенске строители закончили возводить каркас колокольни на строящемся в микрорайоне храме святой Ксении Петербургской. Последние два яруса поднялись вверх на 6 метров каждый – это выше, чем планировать изначально, сообщают в Благовещенской епархии.

На строящемся храме рабочие залили бетоном свод центрального купола и сняли часть опалубки. С улицы видны большие арочные окна. Они соединяют свод и часть здания, которая служит основанием для купола храма. Такое архитектурное решение позволит весь день проникать внутрь помещения солнечному свету и подсвечивать свод изнутри.

Купола для храма святой Ксении Петербургской отливают в Воронеже. Всего их будет 12, самый большой будет весить 1 300 килограммов.

На «зимовку» в 2016 году будущий храм уходил на 9 метрах выше уровня пола первого этажа. Работы возобновились с приходом тепла.

Сейчас строители выполняют кирпичную кладку. По проекту строение должно подняться до 29 метров. Закончить строительство в Благовещенской епархии надеются в ноябре 2018 года.

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#религия #строительство

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    1 час назад

    кому это надо

  • бичегорец

    бичегорец
    59 минут назад

    Жить будет здорово, красиво,счастливо,легко.А то до этого момента совсем жо..а была,как жили без этого,трыньдец!

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