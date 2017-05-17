Проезд к двум селам восстановили в Магдагачинском районе

Транспортное сообщение восстановили с селами Черняево и Кузнецово в Магдагачинском районе. 28 мая из-за подъема уровня воды в реке Тыгда под воду ушел мостовой переход на автомобильной дороге «Тыгда – Черняево».

«Подрядной организацией ООО "СМУ – 22" были экстренно приняты меры по ликвидации последствий паводка, работы велись круглосуточно. На данный момент открыт ограниченный технический проезд к населенным пунктам», – рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Александр Селин.

«По данному участку автомобильной дороги ООО "Амурземпроект" ведется разработка проектной рабочей документации на реконструкцию мостового перехода автомобильной дороги "Тыгда – Черняево" 5 км. Срок окончания работ по государственному контракту февраль 2018 года. После получения положительного заключения ГКУ "Амурупрадор" приступит к реализации этого проекта», – добавил главный инженер ГКУ «Амурупрадор» Константин Тишков.

«Паводковая ситуация в районах области находится у нас на контроле, предугадать все капризы природы не возможно, совместно с Амурупрадором мы мониторим паводковую активность в районах области. На сегодняшний день напряженная ситуация у нас в Северных районах области, выпадение осадков в виде дождей приводят к подъему уровня воды в реках, выход вод ведет к временным затруднениям в транспортном сообщении. Подрядные организации проинструктированы и готовы к быстрому реагированию по ликвидации последствий паводков», – прокомментировал министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

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Нино Кохреидзе