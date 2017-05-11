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сегодня, 21:21 0

Школьников предлагают освободить от занятий и домашних заданий в выходные

Школьников предлагают освободить от занятий и домашних заданий в выходные
Фото: lenta.ru

С законодательной инициативой отменить практику уроков по субботам и домашних заданий на выходные дни выступает лидер справедливороссов Сергей Миронов. О подготовке соответствующих инициатив руководитель фракции «Справедливой России» в Госдуме рассказал в День защиты детей, сообщает пресс-служба партии

Политик считает, что российских школьников нужно освободить от «сверхурочной работы» в гонке за показателями, которую устраивают взрослые. Сейчас депутаты фракции разрабатывают ряд инициатив, касающихся школьной жизни. Одна из них – об отмене учебных занятий по выходным дням.

«Там, где практика субботних занятий закреплена статусом заведения, следует проводить в этот день мероприятия спортивного и познавательного характера. Пусть это будет день спорта, день здоровья, день игр. И, конечно же, день семьи. Ведь дефицит общения в семьях – одна из главных причин детских стрессов и проблем», – считает Сергей Миронов.

Также парламентарии предлагают запретить давать домашние задания на выходные.

«Рассчитываю, что педагогическая общественность, родители поддержат наши предложения, а мы будем добиваться их принятия в парламенте. Детство должно быть детством, а учеба не должна становиться тяжкой обузой. Ведь счастливое детство – это счастливое будущее любой страны», – заключил председатель партии «Справедливая России».

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#отдых #российская власть #школа

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