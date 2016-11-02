Мост через Амур будет эксплуатировать российско-китайская управляющая компания

Вопрос эксплуатации трансграничных переходов на Дальнем Востоке Александр галушка обсудил с губернатором провинции Хэйлунцзян Лу Хао. Переговоры прошли в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба минвостокразвития.

На встрече министр России по развитию Дальнего Востока и губернатор провинции Хэйлунцзян обсудили эксплуатацию пограничных мостовых переходов в районе городов Благовещенск – Хэйхэ, а также между селом Нижнеленинское и китайским городом Тунцзян.

«На мой взгляд, для этих российско-китайских проектов надо делать отдельную совместную управляющую компанию. Причем компании, отвечающие за строительство, у нас уже есть. Важно, чтобы после окончания постройки был тот, кто примет мостовые переходы и будет отвечать за их функционирование», – подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока

Лу Хао эту идею поддержал. Губернатор провинции Хэйлунцзян добавил, что реализация проектов мостов – «Дунин – Полтавка», «Логухэ – Покровка», «Нижнеленинское – Тунцзян» и «Благовещенск – Хэйхэ» – приоритетный вопрос для китайской стороны.

Старт строительству моста через Амур на российской стороне дали 24 декабря 2016 года. Хотя первые переговоры о необходимости его строительства датируются 1993 годом. Ориентировочная стоимость международной стройки составляет 18,8 миллиарда рублей.

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Нино Кохреидзе