Переносить пилотируемый пуск с космодрома Восточный не будут

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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин опроверг информацию о том, что первый пилотируемый пуск с космодрома Восточный могут перенести. Об этом ранее сообщали федеральные СМИ со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Отказываться от пилотируемых запусков с Восточного Россия не планирует, заявил агентству ТАСС вице-премьер на Петербургском международном экономическом форуме.

«Пилотируемые пуски с Восточного также планируются, но, с учетом принятого президентом решения по ускорению создания сверхтяжелой ракеты, мы ориентируем пилотируемые программы именно на сверхтяжелую ракету с Восточного», – добавил Дмитрий Рогозин.

«Ангара» должна взлететь с Восточного в 2021 году. Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что создание инфраструктуры для пилотируемых запусков на Восточном планируется отложить до разработки сверхтяжелого носителя, который будет использоваться для полетов к Луне.

«Просто принято решение с учетом более рационального подхода продолжить использовать инфраструктуру Байконура, чтобы сочетать возможные инвестиции с казахской стороны, которые будут вложены в реконструкцию стартового стола ракеты "Зенит". А мы хотим воссоздать ракету среднего класса, которая также может стартовать с Байконура, с нее мы начнем новые пилотируемые пуски", – пояснил вице-премьер российского правительства.

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#космодром #российская власть

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Нино Кохреидзе