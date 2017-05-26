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Переносить пилотируемый пуск с космодрома Восточный не будут

Переносить пилотируемый пуск с космодрома Восточный не будут
Фото: spacegid.com

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин опроверг информацию о том, что первый пилотируемый пуск с космодрома Восточный могут перенести. Об этом ранее сообщали федеральные СМИ со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Отказываться от пилотируемых запусков с Восточного Россия не планирует, заявил агентству ТАСС вице-премьер на Петербургском международном экономическом форуме.

«Пилотируемые пуски с Восточного также планируются, но, с учетом принятого президентом решения по ускорению создания сверхтяжелой ракеты, мы ориентируем пилотируемые программы именно на сверхтяжелую ракету с Восточного», – добавил Дмитрий Рогозин.

«Ангара» должна взлететь с Восточного в 2021 году. Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что создание инфраструктуры для пилотируемых запусков на Восточном планируется отложить до разработки сверхтяжелого носителя, который будет использоваться для полетов к Луне.

«Просто принято решение с учетом более рационального подхода продолжить использовать инфраструктуру Байконура, чтобы сочетать возможные инвестиции с казахской стороны, которые будут вложены в реконструкцию стартового стола ракеты "Зенит". А мы хотим воссоздать ракету среднего класса, которая также может стартовать с Байконура, с нее мы начнем новые пилотируемые пуски", – пояснил вице-премьер российского правительства.

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#космодром #российская власть

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Комментарии
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  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    рогозин это тот который обещал дать зуб если космодром построят в 2015 году?

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Рогозин, это тот у которого пол космодрома растащили? И он себе хату купил?

  • Саймон

    Саймон
    3 минуты назад

    Рогозин, это тот, кто обещал отрывать головы за воровство денег на космодроме.

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