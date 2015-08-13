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Борис Белобородов: мы надеемся, что Приамурье поднимется в национальном рейтинге

Борис Белобородов: мы надеемся, что Приамурье поднимется в национальном рейтинге

Национальный рейтинг регионов России определят 2 июня в ходе Петербургского международного экономического форума. Участие в нем принимает и делегация из Амурской области.

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов ежегодно озвучивают на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. До сих пор Приамурье занимало последние позиции. В этот раз и власти и бизнес-сообщество надеется на лучший результат.

«Предыдущие два года Амурская область оказывалась в конце этого инвестиционного рейтинга – на третьем-четвертом месте с конца, – рассказал представитель бизнеса, председатель областного отделения организации «Опора России» Борис Белобородов. – Были сделаны выводы, и амурское бизнес-сообщество совместно с областным правительством обсудили, как повысить инвестиционную привлекательность. По ряду направлений были созданы экспертные группы с участием и бизнесменов, экспертов, чиновников. Были составлены планы мероприятий по улучшению ситуации. Например, в строительной отрасли очень важны короткие сроки получения разрешения на строительство, сроки подключения к инженерным сетям. Очень важными являются сроки постановки земельных участков на кадастровый учет. И многое другое. По всем этим направлениям предприниматели вместе экспертами и чиновниками работали. И мы очень надеемся, что наши усилия отразятся в гораздо более высоком месте национального рейтинга, чем в предыдущие два года».

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#Амурская осень #российская власть #торговля #экономика

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Комментарии
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  • Nebo

    Nebo
    3 часа назад

    Знаю Белобородова . Мужик с головой . Всегда и всего добивался сам. Рекомендую господину Козлову готового министра Внешнеэкономических связей. Толк будет .

  • Борис Белобородов

    Борис Белобородов
    2 часа назад

    Nebo, спасибо, конечно, на добром слове, но министр - Сергей Дмитриенко, уже есть и он работает ))).

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    Небо= Борис Белобородов?

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    2 часа назад

    Борис Белобородов

    Nebo, спасибо, конечно, на добром слове, но министр - Сергей Дмитриенко, уже есть и он работает ))).



    Работает! На день предпринимателя порадовал этих самых предпринимателей: заявил, что некоторым придется вернуть полученные ими субсидии из-за "нарушений". То, что отнятые деньги за "мелкие придирки" в отчетности, вернутся в Столицу и будут потеряны для области, министр одобрил...

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Рейтинги составляются чиновниками, для таких же чиновников.. а по факту, налоговая нагрузка растёт, придумывают дополнительные скрытые налоги (глонас, платон) как предприниматель, не вижу ни каких положительных сдвигов... с удивлением сегодня опять узнал, что у меня задолжность по пенсионому фонду так и висит -140 тысяч, уже пол года налоговая и пенсионный фонд не могут наладить взаимодействия.. на круглом столе еще в начале весны заявляли и налоговики и Козлов, что вопрос решиться в кратчайшие сроки.. уже десять раз ездил, то в налоговую то пенсионный.. результат нулевой, жалобы, заявление ничего не дают . Всем Все ровно, какие рейтинги, вы о чем???

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    И я такой не один, с задолженностью по пенсионому фонду, тысячи предпринимателей...

    Без вины виноватый..

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