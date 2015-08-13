Борис Белобородов: мы надеемся, что Приамурье поднимется в национальном рейтинге

Национальный рейтинг регионов России определят 2 июня в ходе Петербургского международного экономического форума. Участие в нем принимает и делегация из Амурской области.

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов ежегодно озвучивают на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. До сих пор Приамурье занимало последние позиции. В этот раз и власти и бизнес-сообщество надеется на лучший результат.

«Предыдущие два года Амурская область оказывалась в конце этого инвестиционного рейтинга – на третьем-четвертом месте с конца, – рассказал представитель бизнеса, председатель областного отделения организации «Опора России» Борис Белобородов. – Были сделаны выводы, и амурское бизнес-сообщество совместно с областным правительством обсудили, как повысить инвестиционную привлекательность. По ряду направлений были созданы экспертные группы с участием и бизнесменов, экспертов, чиновников. Были составлены планы мероприятий по улучшению ситуации. Например, в строительной отрасли очень важны короткие сроки получения разрешения на строительство, сроки подключения к инженерным сетям. Очень важными являются сроки постановки земельных участков на кадастровый учет. И многое другое. По всем этим направлениям предприниматели вместе экспертами и чиновниками работали. И мы очень надеемся, что наши усилия отразятся в гораздо более высоком месте национального рейтинга, чем в предыдущие два года».

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Нино Кохреидзе