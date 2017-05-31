В День защиты детей для юных благовещенцев прошли веселые старты

Юные благовещенцы отметили день защиты детей весёлыми стартами. Спортивные состязания среди детсадовцев провели на стадионе «Спартак». Участниками городского этапа по результатам предварительных соревнований стали воспитанники восьми учреждений.

На стадионе собрались 80 детей в возрасте от 6 до 7 лет. Они прыгали на мячах, передавали друг другу эстафетную палочку, собирали кегли. Всего ребята преодолели семь различных испытаний. Всех участников наградили мячами, а команды-победители получили медали.

«Конечно мы подготавливались к соревнованиям, были определённые задания. Детками довольна, они очень стараются. Хотим, чтобы они выиграли, чтобы они были довольны своим результатом. Мы занимали третье место в прошлом году», – сказала воспитатель благовещенского детского сада № 5 Екатерина Носаль.

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Екатерина PL