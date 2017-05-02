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Делегация Амурской области работает на Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Амурской области работает на Петербургском международном экономическом форуме

В четверг, 1 июня, делегация Амурской области начала работу на XXI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В составе делегации – губернатор Александр Козлов, зампреды Андрей Донец и Сергей Тырцев и министр экономического развития Светлана Балова.

Амурская делегации планирует принять участие в ключевых мероприятиях экономического форума, в том числе в пленарном заседании с участием Владимира Путина.

На форуме планируется провести ряд встреч. Намечена беседа с генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» с целью обсуждения вопросов, направленных на улучшение предпринимательского и инвестиционного климата в Амурской области.

Именно на этом ежегодном мероприятии традиционно озвучивают Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Ожидается, что это произойдет в пятницу, 2 июня.

Министр экономического развития областного правительства Светлана Балова рассказала, что амурская делегация во главе с губернатором Амурской области Александром Козловым примут участие в круглом столе, посвященном Национальному рейтингу, на котором будут присутствовать помощник президента Андрей Белоусов и Игорь Шувалов.

«За последний год мы с бизнес-сообществом проделали большую работу. За минувший год мы создали агентство по привлечению инвестиций, информационный портал, сократили административные процедуры. И мы надеемся на этой площадке увидеть положительную динамику своих действий», – добавила Светлана Балова.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2005 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшие двадцать лет форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

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#областная власть #экономика

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