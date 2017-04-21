В Благовещенске определили места для купания

В Благовещенске стартовал купальный сезон. Его открытие началось с проверки сотрудниками МЧС мест массового отдыха. В этом году на территории города их будет семь. Отдохнуть у воды разрешено в двух местах на реке Амур – в районе улиц Артиллерийской и Мухина,1, в поселке Зазейском, на реке Зее в районе переулка Связной, в посёлке Зазейский, на первом Владимировском озере, в Моховой Пади у ручья Буяновский и в Белогорье.

Официальный пляж в этом году один – в Константиновском районе. Специалисты МЧС первым делом выехали с проверкой на Мухина,1.

«Смотрим наличие вышек, наличие наглядной агитации, наличие знаков о запрете купания, график и режим дежурства, его согласованность», – пояснил руководитель инспекторского участка ГИМС Александр Коваленко.

Тем временем горожане обеспокоены исключением из списка мест массового отдыха – берега реки Зеи от улицы Октябрьской до улицы Конной. Высокий забор, огораживающий этот участок набережной, стал препятствием для отдыхающих.

«Решила пройти на загороженную территорию. Там меня встретил охранник и сказал, что сюда нельзя заходить. Попросили разрешения остаться, но он сказал, что нельзя здесь находиться. На вопрос почему, ответил, что все вопросы к начальству», – рассказала жительница Благовещенска Наталья Кипко.

По неофициальной информации, в этом районе ведутся работы по берегоукреплению. Для разъяснения в городскую администрацию ТК «Альфа-канал» направлен официальный запрос.

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#отдых #природа

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Василий Кленин