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Маленькие благовещенцы рассказали, от чего и от кого их надо защищать

Маленькие благовещенцы рассказали, от чего и от кого их надо защищать

В Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, в Благовещенске прошло много различных праздничных мероприятий. На одном из них корреспондент «Альфа-канала» провел опрос среди маленьких благовещенцев. Детям задали вопрос – от кого или от чего их надо защищать?

«От монстров, от воришек», – сказал мальчик.

«От пап и от мам», – добавила девочка.

«От врагов, от монстров, от злодеев», – сказал другой ребенок.

«От пауков, от птеродактиля», – поделились девочки.

«От преступников и от бандитов», – высказался юный горожанин.

«От горя, от несчастий», – отметила маленькая благовещенка.

«От разных опасностей и злоумышленников», – сказал мальчик.

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#дети #праздники

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Комментарии
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  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    маленькие глупенькие детки) от людей которые садик вам сделали в 5 тысяч в месяц вас защищать надо) и от тех кто киндеры не по 40 а по 70 сделал...ну и от тех кто бандитов и монстров выращивает, понижая уровень жизни в стране,или в области

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    а не специально встречаются цвета Синий и оранжево-черный?

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