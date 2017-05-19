Мошенники ограбили актёра Носика, представившись работниками Сбербанка
Народный артист России Владимир Носик стал жертвой мошенников, похитивших с его банковского счёта валюту более чем на 720 тысяч рублей. Об этом в четверг, 31 мая, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
По его словам, накануне 69-летний артист обратился в полицию ЦАО Москвы, сообщив, что неизвестный позвонил ему по телефону, представился сотрудником Сбербанка, попросил дойти до ближайшего банкомата и ввести там некие коды. Пожилой мужчина поверил звонившему и выполнил просьбу. Вскоре с его счета были списаны 6 тысяч долларов и 6 тысяч евро.
По данному факту возбуждено уголовное дело, правоохранители изымают видеозаписи камер наружного наблюдения.
Владимир Носик – актёр Государственного академического Малого театра России. Вне театральной сцены он много работал в кино – он сыграл в фильмах «Удивительные приключения Дениса Кораблёва» «О бедном гусаре замолвите слово», «Инспектор Лосев», «Гостья из будущего», «Самая обаятельная и привлекательная» и других.
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