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Участнице телемарафона «Крылья» больше не нужны деньги на аппарат для ходьбы

Участнице телемарафона «Крылья» больше не нужны деньги на аппарат для ходьбы

Двухлетняя Женя Дудченко выбывает из благотворительного телемарафона «Крылья». Аппарат для ходьбы, который требовался ребенку, ей выдадут бесплатно. У маленькой жительницы Благовещенска с рождения артрогрипоз с деформацией позвоночника. Это редкое заболевание скелетно-мышечной системы.

Уже в недельном возрасте Женю загипсовали, в три месяца сделали операцию, это не считая бесконечные массажи и другие процедуры. Благодаря им девочка начала ходить. Но коленки у ребенка не разгибаются. Нужен аппарат для ходьбы и как можно скорее – у малышки начал расти горб.

Родители объявили сбор средств – 120 тысяч рублей. Их «Альфа-канал» решили собрать во время благотворительного телемарафона «Крылья». Но семья Дудченко узнала, что это аппарат обязаны выдать бесплатно, достаточно написать заявление, что они и сделали.

«Смысл нам собирать деньги на аппарат, если его выдадут бесплатно. Эти деньги деткам, которые нуждаются больше чем мы. Потому что наездишься, насмотришься... Это очень страшно. Все нуждаются в помощи», – сказала мама Жени Дудченко Татьяна Дудченко.

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#Телемарафон Крылья

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Комментарии
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  • трололо

    трололо
    4 часа назад

    Гениально. Сначала деньги начали собирать, а только потом УЗНАЛИ. Понятно, что деньги они отдадут и всё такое. Просто кто мешал родителям СНАЧАЛА узнать все детали, а потом собирать деньги? Это что, мода такая?

    Почему то думаю, что большинство родителей таких детей не знают многих вещей, касаемо своих льгот и возможностей. Сразу деньги бегут собирать.

  • LO

    LO
    4 часа назад

    Заголовок какой-то пессимистичный....

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад



    Двухлетняя Женя Дудченко выбывает из благотворительного телемарафона «Крылья». Аппарат для ходьбы, который требовался ребенку, ей выдадут бесплатно.



    мы бесплатно ждем третий год бронхомунал.

    а этой девочке ,ну СБ что дали чтото,но не БЕСПЛАТНО, мы все с зарплаты платим налоги на медицину,ну или те кто работает по белому.

    Ходи,малышка.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    трололо

    Гениально. Сначала деньги начали собирать, а только потом УЗНАЛИ. Понятно, что деньги они отдадут и всё такое. Просто кто мешал родителям СНАЧАЛА узнать все детали, а потом собирать деньги? Это что, мода такая? Почему то думаю, что большинство родителей таких детей не знают многих вещей, касаемо своих льгот и возможностей. Сразу деньги бегут собирать.



    Так а что мы знаем то ? СБ , если пекарь в выпечке разбирается .

    Врачи , которые девочку вели , те должны были родителям объяснить . Минус им в карму

    А бегать и спрашивать ..... - да пошлют подальше и всё ((

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