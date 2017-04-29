Участнице телемарафона «Крылья» больше не нужны деньги на аппарат для ходьбы

Двухлетняя Женя Дудченко выбывает из благотворительного телемарафона «Крылья». Аппарат для ходьбы, который требовался ребенку, ей выдадут бесплатно. У маленькой жительницы Благовещенска с рождения артрогрипоз с деформацией позвоночника. Это редкое заболевание скелетно-мышечной системы.

Уже в недельном возрасте Женю загипсовали, в три месяца сделали операцию, это не считая бесконечные массажи и другие процедуры. Благодаря им девочка начала ходить. Но коленки у ребенка не разгибаются. Нужен аппарат для ходьбы и как можно скорее – у малышки начал расти горб.

Родители объявили сбор средств – 120 тысяч рублей. Их «Альфа-канал» решили собрать во время благотворительного телемарафона «Крылья». Но семья Дудченко узнала, что это аппарат обязаны выдать бесплатно, достаточно написать заявление, что они и сделали.

«Смысл нам собирать деньги на аппарат, если его выдадут бесплатно. Эти деньги деткам, которые нуждаются больше чем мы. Потому что наездишься, насмотришься... Это очень страшно. Все нуждаются в помощи», – сказала мама Жени Дудченко Татьяна Дудченко.

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#Телемарафон Крылья

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Екатерина PL