Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: организаторы телемарафона «Крылья» и психотерапевт

В пятницу, 2 июня, гостями утреннего эфира «Эха Москвы в Благовещенске» станет председатель правления амурского отделения Российского детского фонда Елизавета Москалец и исполнительный директор телекомпании «Альфа-канал» Елена Морева. Они расскажут о предстоящем благотворительном телемарафоне «Крылья». Проведут утренний эфир Нино Кохреидзе и Илья Кутырёв.

Затем в эфир выйдет программа «Кабинет психолога», в которой Екатерина Кузьмина расспросит психотерапевта и психолога Максима Чекмарёва о том, как дети и родители «до и после» переживают период школьных выпускных экзаменов.

Дневной разворот на «Эхе» проведут Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Екатерина PL