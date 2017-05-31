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сегодня, 16:53 10

Школьники Благовещенска заняли губернаторское кресло

Школьники Благовещенска заняли губернаторское кресло
Фото: пресс-служба правительства Приамурья

Амурские школьники прошли квест в правительстве Амурской области. Во время игры дети проверили знания о регионе и заняли место губернатора. Идею такого нестандартного мероприятия предложила школьница из Благовещенска. Девочка написала губернатору в Инстаграме. В итоге к себе в гости Александр Козлов пригласил 12 ребят.

Пройти квест «В гостях у губернатора» оказалось нелегко. Школьникам пришлось вспомнить все, что они знали о событиях и выдающихся личностях Приамурья, а также показать знание современности. В квесте приняли участие 12 школьников из 5-й школы и 11-го лицея. Ребят разделили на две команды. Путешествуя по коридорам правительства, они преодолевали одну точку квеста за другой.

Одним из заданий было решение сложного уравнения. В нем зашифровали площадь Приамурья, его население, возраст Благовещенска и другие факты.

Идею провести квест в правительстве губернатору подкинули сами школьники. «Мы написали в Инстаграм, что мы очень любим квесты и мы бы очень хотели поучаствовать в этом квесте. И так получилось, что он согласился, и это вообще прикольно», – поделилась эмоциями ученица пятой школы Полина Гинц.

В общей сложности ребята справились с шестью заданиями. Проверили знания истории, географии на кроссвордах и викторинах. И на время заняли место губернатора в его кабинете.

Самого главы области на игре не было. Александр Козлов как раз вылетел в Москву. А школьники, пользуясь возможностями власти, записали видеообращение к амурчанам.

С заданиями дети справились меньше чем за час. А впечатления от короткого приключения, говорят, останутся у них надолго. «Я сюда пришел увидеть, как живут и работают депутаты, губернатор и разные другие люди, которые занимаются властью в этом здании. Я увидел даже больше – много помещений, секретные проходы», – рассказал ученик лицея № 11 Андрей Катаев.

А школьнице Алине Медведковой понравилось здание правительства: «Оно богатое такое, и само красивое, многоэтажное. Там очень много лабиринтов».

«Замечательное было мероприятие, – прокомментировала учитель лицея № 11 Оксана Катанюк. – Очень интересное и познавательное для ребят. Такая современная форма проведения мероприятий очень полезна для ребятишек. Они умеют играть в квесты, и тема хорошая – история Амурской области, которую сегодня, к сожалению, в школах мы не изучаем».

В гостях у губернатора школьники сделали памятные селфи – детям разрешили фотографироваться во всех точках квеста.

Просмотров всего: 764

#губернатор #дети #областная власть #праздники

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    5 часов назад

    И не выпускайте их оттуда. Пущай если уж заняли кресла - там и остаются. Авось мож эти область с мёртвой точки сдвинут))).

  • 55

    55
    4 часа назад

    Дезертир не смог, а киндеры ни чем не помогут.

  • Знаток28

    Знаток28
    3 часа назад

    Хорошая практика, новые стимулы у ребят появятся

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    оставьте одного там!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Это что, реклама инстаграмма губернатора?

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    2 часа назад

    ...стимул стать чиновником?

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    малой,не повышай плату за детсад,пожалуйста) ты же только оттуда,твоим родителям это не понравилось бы

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Козлята.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    1 час назад

    Блин, мальчики есть на фото какие-то не очень...родители не подстригайте детей как вам хочется....делайте то, что им пойдёт

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Ну детей-то не нужно оскорблять.

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