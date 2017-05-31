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Частные детские сады Благовещенска поддержали телемарафон «Крылья»

К телемарафону «Крылья» присоединились благовещенские частные детсады «Радуга детства». Собрать деньги для больных детей решили в трех дошкольных учреждениях. Сотрудники уже установили специальные ящики для пожертвований. По их словам, неравнодушные родители и работники садиков уже начали жертвовать деньги.

Собранная сумма станет известна после того, как ящики передадут организаторам телемарафона.

«Я надеюсь, что мы соберём неплохую сумму. Хотелось бы, чтобы побольше людей приняли участие, насколько это возможно. Все родители оповещены, и также мы сделали рассылку по своим группам, по WhatsApp о том, что у нас располагаются ящики, чтобы присоединялись люди к акции, которые хотят помочь», – рассказала руководитель частного детского сада «Радуга детства» Елена Егорова.

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#дети #здоровье #Телемарафон Крылья

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