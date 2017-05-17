В Благовещенске 2 и 3 июня перекроют некоторые участки улиц

Фото: tekgazeta.ru

На время проведения торжественных и праздничных мероприятий в честь Дня города, 2 и 3 июня, в Благовещенске будет введено временное ограничение движения транспорта на нескольких участках дорог. Соответственно, схема движения городских автобусов временно изменится.

2 июня

С 10:30 до 11:30 будет закрыт участок улицы Комсомольской от улицы Ленина до улицы Зейской, а также участок переулка Релочного от улицы Мухина до улицы Калинина.

3 июня

С 10:00 до 22:30 закроют участок улицы Ленина от Шимановского до Калинина. Открывать его будут поэтапно. С 14:00 для движения транспорта откроют участок улицы Ленина между Калинина и Шевченко. С 20:00 откроют участок улицы Ленина между Шевченко и Пионерской. Участок улицы Ленина от улицы Пионерской до улицы Шимановского будет перекрыт до 22:30.

С 10:00 до 20:00 дополнительно будет перекрыт участок улицы Зейской от Шевченко до Шимановского.

С связи с перекрытием дорог автобус № 22 пойдет по маршруту: Калинина – Зейская – Шевченко – Горького – Пионерская – Зейская – Калинина и далее, как обычно.

Автобусы № 11 и К: улица Ленина – Калинина – Амурская – Шимановского – Ленина и в обратном направлении.

Автобусы № 2, № 2А, № 5, № 7, № 39: Ленина – Калинина – Амурская – 50-летия Октября и в обратном направлении.

Автобусы № 4, № 9, № 28, № 30, № 31: 50-летия Октября – Зейская – Шимановского– Ленина и в обратном направлении.

Автобус № 12: Шевченко – Амурская – Шимановского – Зейская и в обратном направлении.

Автобусы № 8, № 26, № 106: 50-летия Октября – Амурская – Калинина, далее по маршрутам.

На время закрытия движения по улице Ленина отправление автобусов № 16С, № 41с № 101 будет осуществляться от остановки в районе Зейской – Богдана Хмельницкого.

План праздничных мероприятий ко Дню города есть на сайте Амур.инфо.

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#праздники #транспорт

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Екатерина PL