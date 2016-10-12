В Приамурье выявили зараженный фарш из Саратовской области

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В Амурскую область поступил фарш индейки из Саратовской области. При проведении лабораторных исследований, специалисты выявили генетический материал опасного для человека высокопатогенного птичьего гриппа типа А.

Оборот фарша был приостановлен. Сейчас решается вопрос о дальнейшем использовании, уничтожении продукции, сообщает управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области.

Кроме того, в Приамурье поступило сухое обезжиренное молоко производства Белоруссии. В нем выявили лекарственные препараты – ципрофлоксацин, линкомицин и тилозин, что также является нарушением. Оборот этой продукции приостановили.

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#здоровье #торговля

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Александр Авдеев