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В Приамурье выявили зараженный фарш из Саратовской области

В Приамурье выявили зараженный фарш из Саратовской области
Фото: wday.ru

В Амурскую область поступил фарш индейки из Саратовской области. При проведении лабораторных исследований, специалисты выявили генетический материал опасного для человека высокопатогенного птичьего гриппа типа А.

Оборот фарша был приостановлен. Сейчас решается вопрос о дальнейшем использовании, уничтожении продукции, сообщает управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области.

Кроме того, в Приамурье поступило сухое обезжиренное молоко производства Белоруссии. В нем выявили лекарственные препараты – ципрофлоксацин, линкомицин и тилозин, что также является нарушением. Оборот этой продукции приостановили.

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#здоровье #торговля

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    6 часов назад

    кто знает, куда они фарши обычно выкидывают?

  • Подполковник

    Подполковник
    6 часов назад

    это надо быть конкретно жопоруким, что бы фарш готовый покупать. Представляю, из какого мяса его крутят

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    alex 3

    кто знает, куда они фарши обычно выкидывают?



    Сахалинская птицефабрика "Островная" утилизирует три тонны протухшей курятины

    https://www.sakhalin.info/news/133403/

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    5 часов назад

    На фарш их

  • Алиса65

    Алиса65
    5 часов назад

    Что там фарш, нам и саму курочку заражённую привезут. А Белоруссия(кстати "братья" - -славяне, приспособилась поставлять в Россиию не свою продукцию, а заражённую продукцию других стран, где её запретили, выдавая за белорусскую. Это поганая сущность капитализма - они убытков не потерпят, а люди просто мусор.

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