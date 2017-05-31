В Китае два крупных чиновника осуждены пожизненно за многомиллионные взятки

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Бывший вице-губернатор южно-китайской провинции Гуандун Лю Чжигэн приговорён к пожизненному заключению по обвинению в коррупции. Своё решение суд огласил в четверг, 1 июня, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на официальные СМИ Китая.

В приговоре суда города Наньнина, где проходил процесс, указывается, что бывший госчиновник в период с 1993 по 2012 год, занимая различные руководящие посты в провинции, получил в общей сложности взяток на сумму 98 миллионов юаней (14,4 миллиона долларов), а также систематически злоупотреблял служебным положением.

Отмечается, что Лю Чжигэн свою вину признал полностью.

Днём ранее бывший глава Государственного статистического управления Китая Ван Баоань был также приговорён судом к пожизненному тюремному сроку за получение взяток в размере 153 миллионов юаней (22,4 миллиона долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.

Борьба с коррупцией в КНР была активизирована с приходом к власти в 2012 году «пятого поколения» руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники различного уровня лишились своих постов и были отправлены за решётку.

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Алексей Воскобойников