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Присяжные оправдали экс-полицейского из Приамурья, обвинявшегося в поставке наркотиков

Присяжные оправдали экс-полицейского из Приамурья, обвинявшегося в поставке наркотиков
Фото: kuban24.tv

В Петропавловске-Камчатском суд присяжных признал невиновным бывшего полицейского из Амурской области, которого обвиняли в поставке наркотиков на Камчатку. Об этом сообщает ИА REGNUM.

На скамье подсудимых оказались три человека – житель Амурской области и двое местных. Первый, по версии следствия, занимался переправкой масла канабиса на полуостров, а подельники его распространяли. Наркобизнес мужчины вели с 2009 по 2015 годы.

«Все трое заявили ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Житель Приамурья был полностью оправдан по предъявленному обвинению и освобожден из-под стражи в зале суда, двое других признаны виновными в покушениях на сбыт наркотических средств», – рассказали информагентству в краевом суде Камчатки.

В прокуратуре Камчатки ИА REGNUM заявили, что гособвинитель не согласен с вердиктом присяжных, но в надзорном ведомстве ждут окончательный приговор суда. После этого будет рассмотрен вопрос о наличии оснований для обжалования.

По версии следствия, в общей сложности в преступную группу входили пять человек. Ранее двое из них, в том числе главарь банды, заключили досудебное соглашение со следствием, и они уже осуждены. Организатор получил 8 лет, второй участник группы – 4,5 года лишения свободы.

Также информагентство сообщает, что главарь банды является братом бывшего полицейского, которого оправдали присяжные.

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#закон #суды

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