В День города в Благовещенске пройдёт выставка ретро-автомобилей

Фото:пресс-служба МЧС Амурской области

3 июня при проведении «Гуляний на Большой», посвященных 161-й годовщине образования Благовещенска, горожанам будут представлены пожарные ретро-автомобили, и сыграет оркестр Главного управления МЧС России по Амурской области.

Выставка пожарных ретро-автомобилей расположится на участке улицы Островского от улицы Зейской до улицы Ленина с 16:00 до 20:00 часов. Гуляющие увидят оперативный пожарный автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1958 года выпуска, автоцистерну АЦ-20 на базе автомобиля ГАЗ-51, которая выпускалась с 1959 по 1975 годы, и еще один ретро-автомобиль – ГАЗ-АА, выпускавшийся в 1930 году Миусским заводом, который пожарные собрали по игрушечному деревянному макету.

Всем желающим предоставят возможность посидеть за рулем пожарной ретро-техники и сфотографироваться на память, сообщает амурское управление МЧС.

На площади Ленина с 17:00 до 18:00 часов для жителей и гостей города Благовещенска будет играть оркестр Главного управления МЧС России по Амурской области. Для отдыхающих прозвучат танцевальные мелодии, песни про пожарных и спасателей, попурри, веселые мелодии из любимых кинофильмов.

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#МЧС #память #праздники

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Анастасия Болотина