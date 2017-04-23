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Отчетный концерт «Стрекозы» собрал полный зал

Отчетный концерт «Стрекозы» собрал полный зал

Благовещенская школа современной хореографии «Стрекоза» выступила с отчетным концертом. В зале Амурской областной филармонии не было ни одного свободного места. Концерты «Стрекозы» всегда проходят с аншлагами. Этот хореографический коллектив любят и благовещенцы, и гости города, многие приезжают в областной центр специально на его концерты.

После юбилея, который состоялся в прошлом году, – тогда «Стрекозе» исполнилось 10 лет – этот концерт артисты назвали «простым». Однако, как всегда, показали высокий уровень мастерства. В этом году он был подтвержден на первом детском хореографическом конкурсе «Область танцев», где «Стрекоза» получила гран-при.

В отчетном концерте показали более 20 номеров. Каждый танец – это интересная история или глубокая философская притча. В коллективе занимаются более 150 танцоров. Школа активно сотрудничает с известными хореографами и всегда открыта для новых идей.

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#концерты #культура

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