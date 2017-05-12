Экс-глава администрации Тындинского района меблировал квартиру за счет бюджета

Прокуратура Тынды провела проверку деятельности бывшего главы администрации Тындинского района Геннадия Щербины. Проверка началась по информации, опубликованной на Амур.инфо – «Утюжок для главы». В материале сообщалось о том, что глава на бюджетные деньги приобрел мебель и бытовую технику в служебную квартиру, за которую должен уже около полумиллиона рублей.

Прокуратура установила, что 19 июня 2009 года распоряжением районной администрации Геннадию Щербине предоставили служебное жилое помещение. Он должен был платить за помещение и коммунальные услуги 3 500 рублей в месяц. Однако с 29 июля 2009 года по 1 мая 2017 года Щербина плату не вносил. По информации администрации Тындинского района, задолженность составила 329 тысяч рублей, пеня – почти 139 тысяч рублей.

В прокуратуре считают, что Щербина, злоупотребляя служебным положением, не вносил плату за наём служебного жилья, а администрация района не принимала мер по взысканию задолженности в судебном порядке. И не решала вопрос о выселении Щербины.

Размер платы за наём жилья установил орган местного самоуправления, при этом нормативный акт, устанавливающий размер платы, в районе не принят.

Прокуратура также установила, что в декабре 2016 года администрация Тындинского района заказала изготовление и установку двух навесных шкафов в квартиру Геннадия Щербины, а также электроплиту и холодильник. Оплата была произведена за счет бюджетных средств муниципальной программы «Эффективное управление расходами администрации Тындинского района». Общая сумма – более 103 тысяч рублей. На эту программу 78 тысяч рублей выделил районный бюджет, 154 тысячи – областной, 13 тысяч – федеральный бюджет.

Контроль за исполнением программы был возложен на главу администрации Тындинского района Геннадия Щербину.

2 мая 2017 года в ходе осмотра инвентаризационной комиссией квартиры, где проживает Щербина, было установлено, что в ней находится вся мебель и бытовая техника, приобретенная за счет бюджетных средств. Таким образом, главой администрации было произведено неправомерное приобретение имущества в занимаемую им служебную квартиру.

По завершении проверки Тындинский прокурор потребовал устранить нарушения, привлечь к ответственности всех виновных должностных лиц.

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#происшествия #Тында

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Василий Кленин