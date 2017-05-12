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Экс-глава администрации Тындинского района меблировал квартиру за счет бюджета

Экс-глава администрации Тындинского района меблировал квартиру за счет бюджета

Прокуратура Тынды провела проверку деятельности бывшего главы администрации Тындинского района Геннадия Щербины. Проверка началась по информации, опубликованной на Амур.инфо – «Утюжок для главы». В материале сообщалось о том, что глава на бюджетные деньги приобрел мебель и бытовую технику в служебную квартиру, за которую должен уже около полумиллиона рублей.

Прокуратура установила, что 19 июня 2009 года распоряжением районной администрации Геннадию Щербине предоставили служебное жилое помещение. Он должен был платить за помещение и коммунальные услуги 3 500 рублей в месяц. Однако с 29 июля 2009 года по 1 мая 2017 года Щербина плату не вносил. По информации администрации Тындинского района, задолженность составила 329 тысяч рублей, пеня – почти 139 тысяч рублей.

В прокуратуре считают, что Щербина, злоупотребляя служебным положением, не вносил плату за наём служебного жилья, а администрация района не принимала мер по взысканию задолженности в судебном порядке. И не решала вопрос о выселении Щербины.

Размер платы за наём жилья установил орган местного самоуправления, при этом нормативный акт, устанавливающий размер платы, в районе не принят.

Прокуратура также установила, что в декабре 2016 года администрация Тындинского района заказала изготовление и установку двух навесных шкафов в квартиру Геннадия Щербины, а также электроплиту и холодильник. Оплата была произведена за счет бюджетных средств муниципальной программы «Эффективное управление расходами администрации Тындинского района». Общая сумма – более 103 тысяч рублей. На эту программу 78 тысяч рублей выделил районный бюджет, 154 тысячи – областной, 13 тысяч – федеральный бюджет.

Контроль за исполнением программы был возложен на главу администрации Тындинского района Геннадия Щербину.

2 мая 2017 года в ходе осмотра инвентаризационной комиссией квартиры, где проживает Щербина, было установлено, что в ней находится вся мебель и бытовая техника, приобретенная за счет бюджетных средств. Таким образом, главой администрации было произведено неправомерное приобретение имущества в занимаемую им служебную квартиру.

По завершении проверки Тындинский прокурор потребовал устранить нарушения, привлечь к ответственности всех виновных должностных лиц.

Просмотров всего: 1549

#происшествия #Тында

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Комментарии
Показать все (30) Обсудить на форуме
  • Старший в классе

    Старший в классе
    7 часов назад

    Так это служебное жильё.. Мебелировал это холодильник, плитка, и два шкафа? Это самое необходимое

  • DeamonX

    DeamonX
    7 часов назад

    Получается в Тындинском районе за тепло, воду, электричество можно не платить, раз у главы района долг за коммунальные услуги почти полмиллиона и его не отключают?

  • Хмык

    Хмык
    7 часов назад

    Старший в классе

    Так это служебное жильё.. Мебелировал это холодильник, плитка, и два шкафа? Это самое необходимое



    Полляма долга за коммунальные услуги, мебель за счет бюджета...Это не мелочь по карманам тырить.



  • берендей

    берендей
    7 часов назад

    зарплата не позволяет платить...

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    7 часов назад

    Совсем оборзели!

  • 55

    55
    7 часов назад

    Старший в классе

    Так это служебное жильё.. Мебелировал это холодильник, плитка, и два шкафа? Это самое необходимое



    Но не за счет бюджета.



  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    7 часов назад

    Ну, почему администрация не взыскала долг с главы понятно. А вот то что туда мебель туда закупалась, ну это же служебка, документы нужно смотреть. Документация- она такая

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    55

    Старший в классе

    Так это служебное жильё.. Мебелировал это холодильник, плитка, и два шкафа? Это самое необходимое



    Но не за счет бюджета.



    Эти ведрочки уже бюджетные средства на благо простых амурчан, выделяемые, к своему карману дорожку приделали.

  • Архитип

    Архитип
    7 часов назад

    Мебель- государственная, этот глава съедет, другой в квартире с госимущетсвом жить будет. У московских чиновников вообще своего нет ничего

  • Rogov

    Rogov
    6 часов назад

    Товарищи, в районе больше проблем нет? Клубы страшные, дорог нет, времянки - вагон. А вы тут холодильники и плитки за счёт бюджета? Не надо путать свой карман и бюджетные деньги?

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    Архитип

    Мебель- государственная, этот глава съедет, другой в квартире с госимущетсвом жить будет.



    Ты сам то веришь в эту сказку? Я боюсь как бы и на клееные обои с линолиумом не отодрал и с собой не увез.



  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    6 часов назад

    Бумагу, принтер, мебель в администрации тоже личные чьи то? Не несите чушь, нормальная практика. Всегда такое происходило с государственным жильем, а тут нашли особенность. Инфоповоды закончились

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    6 часов назад

    это что же, снова 37 год?

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    6 часов назад

    Евгений Шувалов

    Бумагу, принтер, мебель в администрации тоже личные чьи то? Не несите чушь, нормальная практика. Всегда такое происходило с государственным жильем, а тут нашли особенность. Инфоповоды закончились



    Бумага и принтер стоит в здании администрации, а тут покупки в квартиру и пусть даже в служебную. Наверное, в договоре с главой не прописана обязанность администрации ему это покупать, вот и попался

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    Johnny-Bi

    это что же, снова 37 год?



    Да. https://forum.sakh.com/?sub=1628860

    он много лет был министром культуры в Амурской области, и такие нарушения, как будто вообще нет опыта

    [анонимная 22383] 17:57

    При его зарплате что слону дробина.

    [анонимная 28755] 17:06 3 Ответить #

    да он работает здесь практически вахтовым методом

    [анонимная 22383] 17:35

  • Myxira

    Myxira
    5 часов назад

    Не целевое расходование бюджетных средств?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    5 часов назад

    Евгений Шувалов

    Бумагу, принтер, мебель в администрации тоже личные чьи то? Не несите чушь, нормальная практика. Всегда такое происходило с государственным жильем, а тут нашли особенность. Инфоповоды закончились



    Новость про голую медработницу в топ вывели. Вот что интересно

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    Myxira

    Не целевое расходование бюджетных средств?



    В личных целях.



  • Myxira

    Myxira
    5 часов назад

    Антон Макаров

    Евгений Шувалов

    Бумагу, принтер, мебель в администрации тоже личные чьи то? Не несите чушь, нормальная практика. Всегда такое происходило с государственным жильем, а тут нашли особенность. Инфоповоды закончились



    Новость про голую медработницу в топ вывели. Вот что интересно



    интересы разные...

  • Старший в классе

    Старший в классе
    5 часов назад

    Myxira

    Антон Макаров

    Евгений Шувалов

    Бумагу, принтер, мебель в администрации тоже личные чьи то? Не несите чушь, нормальная практика. Всегда такое происходило с государственным жильем, а тут нашли особенность. Инфоповоды закончились



    Новость про голую медработницу в топ вывели. Вот что интересно



    интересы разные...



    Она вроде тоже с Тынды

  • Myxira

    Myxira
    5 часов назад

    Старший в классе

    Myxira

    Антон Макаров

    Евгений Шувалов

    Бумагу, принтер, мебель в администрации тоже личные чьи то? Не несите чушь, нормальная практика. Всегда такое происходило с государственным жильем, а тут нашли особенность. Инфоповоды закончились



    Новость про голую медработницу в топ вывели. Вот что интересно



    интересы разные...



    Она вроде тоже с Тынды



    тоже не по назначению бюджетные средства в личных целях растратила?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    5 часов назад

    Myxira

    Старший в классе

    Myxira

    Антон Макаров

    Евгений Шувалов

    Бумагу, принтер, мебель в администрации тоже личные чьи то? Не несите чушь, нормальная практика. Всегда такое происходило с государственным жильем, а тут нашли особенность. Инфоповоды закончились



    Новость про голую медработницу в топ вывели. Вот что интересно



    интересы разные...



    Она вроде тоже с Тынды



    тоже не по назначению бюджетные средства в личных целях растратила?



    Наверное вешалку купила за бюджетные деньги, или тюбик пасты зубной

    Веселится теперь

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    Старший в классе

    Myxira

    Старший в классе

    Myxira

    Антон Макаров

    Евгений Шувалов

    Бумагу, принтер, мебель в администрации тоже личные чьи то? Не несите чушь, нормальная практика. Всегда такое происходило с государственным жильем, а тут нашли особенность. Инфоповоды закончились



    Новость про голую медработницу в топ вывели. Вот что интересно



    интересы разные...



    Она вроде тоже с Тынды



    тоже не по назначению бюджетные средства в личных целях растратила?



    Наверное вешалку купила за бюджетные деньги, или тюбик пасты зубной

    Веселится теперь



    А всё и начинается с мелочи.



    Кстати, весьма показательна реакция кремлеботов на эту ситуацию. Типа, всё так и должно быть. Ненуачо? Как там вашу партию называют? Партия жуликов и воров?



  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Все верно. "Голубые воришки", им было стыдно, но ...

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    4 часа назад

    Хмык

    Старший в классе

    Myxira

    Старший в классе

    Myxira

    Антон Макаров

    Евгений Шувалов

    Бумагу, принтер, мебель в администрации тоже личные чьи то? Не несите чушь, нормальная практика. Всегда такое происходило с государственным жильем, а тут нашли особенность. Инфоповоды закончились



    Новость про голую медработницу в топ вывели. Вот что интересно



    интересы разные...



    Она вроде тоже с Тынды



    тоже не по назначению бюджетные средства в личных целях растратила?



    Наверное вешалку купила за бюджетные деньги, или тюбик пасты зубной

    Веселится теперь



    А всё и начинается с мелочи.

    Кстати, весьма показательна реакция кремлеботов на эту ситуацию. Типа, всё так и должно быть. Ненуачо? Как там вашу партию называют? Партия жуликов и воров?



    Просто отлично, слышать такое, шестерившего на партию.

    Значит на 40 тысяч законных закупок за 9 лет- это начало с мелочи? Не поздно ли для начала?

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    4 часа назад



    Оплата была произведена за счет бюджетных средств муниципальной программы «Эффективное управление расходами администрации Тындинского района»



    Чёт ржу.

    Всё правильно, эффективные расходы. ГыГыГы

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    4 часа назад

    Myxira

    Старший в классе

    Myxira

    Антон Макаров

    Евгений Шувалов

    Бумагу, принтер, мебель в администрации тоже личные чьи то? Не несите чушь, нормальная практика. Всегда такое происходило с государственным жильем, а тут нашли особенность. Инфоповоды закончились



    Новость про голую медработницу в топ вывели. Вот что интересно



    интересы разные...



    Она вроде тоже с Тынды



    тоже не по назначению бюджетные средства в личных целях растратила?



    Нецелевое использование молочных желез)))

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Евгений Шувалов

    Хмык

    Старший в классе

    Myxira

    Старший в классе

    Myxira

    Антон Макаров

    Евгений Шувалов

    Бумагу, принтер, мебель в администрации тоже личные чьи то? Не несите чушь, нормальная практика. Всегда такое происходило с государственным жильем, а тут нашли особенность. Инфоповоды закончились



    Новость про голую медработницу в топ вывели. Вот что интересно



    интересы разные...



    Она вроде тоже с Тынды



    тоже не по назначению бюджетные средства в личных целях растратила?



    Наверное вешалку купила за бюджетные деньги, или тюбик пасты зубной

    Веселится теперь



    А всё и начинается с мелочи.

    Кстати, весьма показательна реакция кремлеботов на эту ситуацию. Типа, всё так и должно быть. Ненуачо? Как там вашу партию называют? Партия жуликов и воров?



    Просто отлично, слышать такое, шестерившего на партию.

    Значит на 40 тысяч законных закупок за 9 лет- это начало с мелочи? Не поздно ли для начала?



    Иди проспись. Или похмелись. Нашел, блин, едросовца. Какие-то 40 тыс. закупок... чо пьешь то? Или куришь?



  • Юльча Северная

    Юльча Северная
    1 час назад

    Значит, все подтвердилось! Браво, Александр! Вы вновь и вновь умыли борзого чиновника!

  • Myxira

    Myxira
    55 минут назад

    Антон Макаров

    Myxira

    Старший в классе

    Myxira

    Антон Макаров

    Евгений Шувалов

    Бумагу, принтер, мебель в администрации тоже личные чьи то? Не несите чушь, нормальная практика. Всегда такое происходило с государственным жильем, а тут нашли особенность. Инфоповоды закончились



    Новость про голую медработницу в топ вывели. Вот что интересно



    интересы разные...



    Она вроде тоже с Тынды



    тоже не по назначению бюджетные средства в личных целях растратила?



    Нецелевое использование молочных желез)))



    Ну это ее личное дело, не находите?

    А вот с чиновника следует спросить по всей строгости закона за не целевое использование бюджетных средств. И уж тем более, в личных целях. Свежие примеры не целевых трат, но не в свой карман, есть. А тут - такое!...

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