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Благовещенский хор «Детство» вернулся с международного хорового фестиваля

Благовещенский хор «Детство» вернулся с международного хорового фестиваля

Благовещенский образцовый хор «Детство» вернулся из Китая. Вокалисты принимали участие в международном хоровом фестивале, который проходил в Шанхае и Нанкине. Причем благовещенский хор там был единственным российским коллективом.

10дней амурские хористы покоряли сердца китайских зрителей и коллег из разных стран мира. Во время поездки у ребят был единственный выходной день, все остальное время они выступали.

Хор «Детство» принимал участие в церемониях открытия и закрытия фестиваля в Шанхае, и церемонии открытия в Нанкине. Там же в составе сводного хора в полторы тысячи человек пели «Оду к радости» Бетховена в сопровождении органа.

Ребятам удалось послушать выступления своих коллег из Канады, ЮАР, Таиланда, Германии и других стран. Специально для фестиваля хористы разучили пять произведений на китайском языке.

«Здесь каждое выступление – это эмоции, которые нужно показывать и играть, потому что мы говорили – если мы выходим на сцену, то это не бытовой уровень. Вы – артисты! И дети – молодцы, дети старались до последнего выступления», – отметила директор Центральной детской школы искусств Благовещенска, художественный руководитель хора «Детство» Татьяна Бедерина.

Сейчас «Детство» готовит новую программу для выступления в составе сводного детского хора. 20 июня 10 человек выезжают в Чебоксары на юбилей Чувашской Республики, где споет тысячный хор с участниками из всех регионов России.

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#культура

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