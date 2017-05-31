В Кузбассе сотрудник военкомата обещал помочь призывнику за 120 000 рублей и обманул

Фото: news.vse42.ru

В Кемеровской области сотрудник военкомата сказал призывнику, что за 120 тысяч рублей может решить вопрос о зачислении в запас. При этом он заранее знал, что повлиять на решение медицинской и призывной комиссий никак не сможет. Получив от наивного призывника деньги, чиновник ничего не сделал в его пользу, передаёт VSE42.Ru.

Описываемые события произошли в марте 2016 года. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, о факте получения денежного вознаграждения стало известно правоохранительным органам. В отношении любителя лёгкой наживы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере). Сотрудник военкомата полностью признал свою вину, всячески сотрудничал со следствием и уволился по собственному желанию. Призывник же, решивший уклониться от военной службы и расставшийся поэтому с немалой суммой, в судебном процессе проходил как потерпевший.

Суд назначил мошеннику наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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Алексей Воскобойников