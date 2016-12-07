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Благовещенцев приглашают стать донорами крови

Благовещенцев приглашают стать донорами крови
Фото: www.papajurist.ru

10 июня в преддверии Всемирного дня донора, который отмечается 14 июня, в Благовещенске будет проходить донорская акция. На территории ОКЦ расположится мобильный комплекс заготовки крови. Сдавать кровь можно с 09:00 до 12:00. При себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Благовещенске или Благовещенском районе.

Специалисты напоминают, что сдавать кровь нужно после легкого завтрака. Накануне вечером необходимо воздержаться от жирной и жареной пищи, а также молочной продукции. Советуют пить сладкий чай, есть сухари, печенье. В день кроводачи не рекомендуются тяжелые физические нагрузки, подъем тяжестей. Также нужно воздержаться от приема алкоголя за 48 часов до сдачи крови, за 72 часа – от аспирина, анальгина и содержащих их лекарств.

Противопоказанием к донорству является наличие серьезных заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, заболевания крови, онкозаболевания, мочекаменная болезнь, язвенная болезнь желудка и двеннадцатиперстной кишки.

Дополнительная информация по телефону 44-46-84.

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#здоровье

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