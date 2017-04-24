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Благовещенцы сообщают о граде в микрорайоне

Благовещенцы сообщают о граде в микрорайоне

В четверг днем, 1 июня, в микрорайоне Благовещенска шел град. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили очевидцы, прислав фотографии. Кроме того, горожане пишут о подобных осадках в районах Тайваня и улицы Нагорной.

Дежурный метеоролог Амурского гидрометцентра сообщила, что информация о выпадении града в областной столице уточняется.

По другим сведениям, крупный град прошел в селе Усть-Ивановка Благовещенского района. В Усть-Ивановском Совете народных депутатов рассказали, что о граде в самом селе информации нет, но ледяные осадки фиксировали на 11-м километре трассы Благовещенск – Гомелевка.

Как сообщалось ранее, 31 мая в центре столицы Приамурья вместе с сильным дождем выпала ледяная крупа. Такие осадки случаются при сочетании ливневого дождя и низкой температуры.

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#погода

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Комментарии
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  • Lorelei_

    Lorelei_
    38 минут назад

    На КПП тоже был град

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    28 минут назад

    по моему он по всему городу был

  • ...Нют@...

    ...Нют@...
    21 минута назад

    Прислали фото из Усть-Ивановки, ооочень крупный град, машины побило.

  • Мазепа

    Мазепа
    20 минут назад

    Какие машины побило, что вы как дети, верите всему.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    8 минут назад

    ...Нют@...

    Прислали фото из Усть-Ивановки, ооочень крупный град, машины побило.



    Как дети, ей богу...каждый год одни и те же фотки гуляют...Вот они паникеры вотсапа

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