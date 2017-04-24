Благовещенцы сообщают о граде в микрорайоне

В четверг днем, 1 июня, в микрорайоне Благовещенска шел град. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили очевидцы, прислав фотографии. Кроме того, горожане пишут о подобных осадках в районах Тайваня и улицы Нагорной.

Дежурный метеоролог Амурского гидрометцентра сообщила, что информация о выпадении града в областной столице уточняется.

По другим сведениям, крупный град прошел в селе Усть-Ивановка Благовещенского района. В Усть-Ивановском Совете народных депутатов рассказали, что о граде в самом селе информации нет, но ледяные осадки фиксировали на 11-м километре трассы Благовещенск – Гомелевка.

Как сообщалось ранее, 31 мая в центре столицы Приамурья вместе с сильным дождем выпала ледяная крупа. Такие осадки случаются при сочетании ливневого дождя и низкой температуры.

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Александр Авдеев