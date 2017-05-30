Туалетную бумагу с портретом Трампа начнут выпускать в Мексике

Фото: AP

На прилавках Мексики может появиться туалетная бумага с изображением президента США Дональда Трампа. Автором идеи является местный предприниматель Антонио Батталья. Свой креатив он называет ответом на оскорбления, нанесённые главой Белого дома всем гражданам Мексики, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на портал Excelsior .

Товар будет выпускаться под брендом Trump, рекламными слоганами послужат фразы «Мягкость без границ» и «Это стена, за которую мы заплатим».

Мексиканский институт промышленной собственности предоставил компании Трампа право на использование бренда Trump в ряде отраслей, таких как строительство, туризм, гостиницы, недвижимость и финансовые услуги. Но Trump Organization не сочла нужным зарегистрировать знак для изготовления туалетной бумаги, чем и воспользовался предприимчивый Батталья.

Бумага, как ожидается, поступит в продажу уже в этом году. По словам бизнесмена, около трети выручки будет передано в поддержку программ для мигрантов. Батталья подчеркнул, что он «очень расстроен» словами американского лидера, приравнявшего всех иммигрантов, въезжающих в США нелегально, к преступникам, наркоторговцам и насильникам. Предприниматель подписал контракт на 400 тысяч песо (21,4 тысячи долларов), на эти средства будет произведено бумаги на два грузовика.

25 января 2017 года Дональд Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. Президент США говорил о том, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не назвал. Также Трамп говорил, что работы будут финансироваться за счёт американского бюджета, однако со временем соседям предстоит компенсировать все затраты. Мексика с таким подходом категорически не согласна.

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#политика #США #торговля

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Алексей Воскобойников