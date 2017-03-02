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сегодня, 13:57 2

Обильные осадки увеличили приток воды в Зейское водохранилище

Обильные осадки увеличили приток воды в Зейское водохранилище
Фото: blog.rushydro.ru

На 1 июня среднее значение притока к створу Зейской ГЭС за сутки составило 3 800 кубометров в секунду. Уровень верхнего бьефа Зейского водохранилища составил 311,38 метра, уровень нижнего бьефа – 222,05 метра. Из-за обильных осадков, пришедшихся на последнюю неделю мая, средний приток дождевого паводка за месяц составил 1 980 кубометров в секунду, максимальный –7 300 кубометров в секунду – был зафиксирован 28 мая.

По данным Росгидромета среднемесячный приток воды в Зейское водохранилище в июне ожидается больше нормы – 1 500-1 800 кубометров в секунду при норме 1 470 кубометров.

В соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой на водных объектах, основываясь на прогнозе притоков и рекомендациях межведомственной рабочей группы, Амурским бассейновым водным управлением установлен режим работы Зейского водохранилища со средним сбросным расходом воды 700±50 кубометров в секунду. Гидроэлектростанция работает в штатном режиме.

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#природа #энергетика

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Комментарии
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  • уже другая

    уже другая
    58 минут назад

    Одно и тоже из года в год.

  • •••pajzii

    •••pajzii
    30 минут назад

    Мне тут друг звонил, он на ГЭС работает...

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