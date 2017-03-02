Обильные осадки увеличили приток воды в Зейское водохранилище

Фото: blog.rushydro.ru

На 1 июня среднее значение притока к створу Зейской ГЭС за сутки составило 3 800 кубометров в секунду. Уровень верхнего бьефа Зейского водохранилища составил 311,38 метра, уровень нижнего бьефа – 222,05 метра. Из-за обильных осадков, пришедшихся на последнюю неделю мая, средний приток дождевого паводка за месяц составил 1 980 кубометров в секунду, максимальный –7 300 кубометров в секунду – был зафиксирован 28 мая.

По данным Росгидромета среднемесячный приток воды в Зейское водохранилище в июне ожидается больше нормы – 1 500-1 800 кубометров в секунду при норме 1 470 кубометров.

В соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой на водных объектах, основываясь на прогнозе притоков и рекомендациях межведомственной рабочей группы, Амурским бассейновым водным управлением установлен режим работы Зейского водохранилища со средним сбросным расходом воды 700±50 кубометров в секунду. Гидроэлектростанция работает в штатном режиме.

Просмотров всего: 463

#природа #энергетика

распечатать

Екатерина PL