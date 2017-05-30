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В Приамурье слегка потеплеет: прогноз погоды на 2 июня

В Приамурье слегка потеплеет: прогноз погоды на 2 июня

В Амурской области 2 июня ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. Ночью в отдельных районах синоптики прогнозируют туман. Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью до 5 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12 метров в секунду.

Температура ночью в Приамурье составит 4…9 градусов выше нуля, местами при прояснении – от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем термометры покажут 19…24 градуса тепла, местами – плюс 12…17 градусов.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, пройдет небольшой кратковременный дождь. Северо-восточный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Столбики термометров ночью остановятся на отметках 7…9 градусов выше нуля, днем температура составит 18…20 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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