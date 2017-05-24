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Приморские учёные сделали открытие в области нанотехнологий

Приморские учёные сделали открытие в области нанотехнологий
Фото: deita.ru

Специалисты Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения Российской академии наук установили, что вихревые лазерные импульсы способны создавать металлические наноиглы. Об этом сообщает ИА «Дейта».

По словам учёных, данное открытие значительно расширит возможности лазерной печати и позволит с помощью вихревых импульсов создавать принципиально новые наноструктуры.

Открытие было совершено в ходе экспериментов по микроскопической печати на металлических пленках из золота и серебра оптическими вихрями (особыми лазерными импульсами). Под воздействием лазера на поверхности плёнок появлялись конусообразные формы. Размер этих форм у основания составил менее 1 микрона, а толщина вершины – от 10 до 20 нанометров.

Изучению физических свойств этого процесса приморские специалисты посвятили детальное исследование. Его результатами учёные поделились на страницах изданий Optics Express, Applied Physics Letters и ACS Applied Materials and Interfaces.

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#Дальний Восток #наука

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