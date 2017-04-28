Эксперт оценил роль региональных банков Сибири и Дальнего Востока

Эксперты финансового рынка регулярно оценивают и комментируют решения, принимаемые ЦБ РФ для оздоровления экономики. Так, в мае 2017 года в «Российской газете» был опубликован аналитический материал известного экономиста, доктора экономических наук Никиты Кричевского «Как банковский сектор Сибири и Дальнего Востока справляется с трудностями».

Российская экономика уже несколько лет находится в зоне нестабильности, и естественно, людей очень беспокоит состояние банковской системы. Безусловно, волнует это и главный денежно-кредитный институт Российской Федерации – Центральный банк, который играет огромную роль в развитии и поддержке всего финансового сектора страны.

Роль региональных банков в общей финансовой системе страны сложно переоценить, а Азиатско-Тихоокеанский банк стал ярким примером проводимой Центральным банком конструктивной политики сохранения и развития банковского бизнеса.

Как отмечает в статье Никита Кричевский, «АТБ – крупный региональный банк, занимающий первое место по активам среди мультирегиональных банков Сибири и Дальнего Востока и выполняющий важнейшую экономическую функцию по финансовому обслуживанию клиентов, живущих и работающих в азиатской части страны. Сегодня АТБ располагает, возможно, лучшими компетенциями в золотодобывающей отрасли, на таких специфических направлениях, как рыбный промысел, добыча полезных ископаемых, лесозаготовки, северный завоз. Кроме того, АТБ как один из наиболее активных участников Российско-китайского финансового совета наладил тесные партнерские отношения с китайскими банками, является крупнейшим в России маркетмейкером по наличному юаню, располагает специальным подразделением по работе с КНР. По итогам 2016 года АТБ получил прибыль в размере 305,9 миллиона рублей, что более чем в девять раз превышает финансовый результат 2015 года. Позитивные тенденции в работе банка сохранились и в 2017 году: на 1 мая чистая прибыль составила 341,6 миллиона рублей, причем улучшение финансового результата было обусловлено существенным увеличением объема чистых доходов и снижением операционных расходов».

Эксперт констатирует, что банков, подобных АТБ, в России очень мало: «Но их присутствие на рынке жизненно необходимо: кому, если не региональным банкам, оказывать доступные банковские услуги предприятиям и гражданам, столкнувшимся с заорганизованностью и неповоротливостью московских и питерских финансовых "слонов"».

Известный российский экономист отмечает, что поддержка, оказанная Центральным банком крупнейшему мультирегиональному банку Сибири и Дальнего Востока, неслучайна. Выбор АТБ для точечной помощи лишний раз подтверждает эффективность огромной работы, которую проводит ЦБ и наглядно демонстрирует ее положительные аспекты.

Никита Кричевский убежден, что «история с АТБ в высшей степени положительно характеризует роль Банка России в процессе развития, как российского финансового сектора, так и всей экономики в целом».

Проанализировав текущую ситуацию и финансовую отчетность АТБ, эксперты рынка признают, что собственная работа банка в совокупности с поддержкой и пониманием со стороны ЦБ позволят универсальному и надежному региональному банку и дальше демонстрировать положительную динамику развития и стабильно обслуживать клиентов в 19 регионах своего присутствия на территории страны.

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Анастасия Болотина