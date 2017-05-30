Маленькой Арине Худайбердиевой одним платежом перевели недостающую для лечения сумму

Двухлетней благовещенке Арине Худайбердиевой перевели недостающую сумму для лечения в Москве – 30 тысяч рублей. Об этом сообщила мама девочки. По ее словам, деньги пришли одним платежом от одного человека в тот же день, когда в СМИ появилась информация об Арине.

Сейчас сбор средств закрыт. Семья собрала необходимые 200 тысяч рублей на лечение ребенка, и в пятницу, 2 июня, мама с Ариной вылетают в Москву.

Как сообщало Амур.инфо, девочка родилась с пороком головного мозга. Чтобы избавить ребенка от нескончаемых приступов эпилепсии, нейрохирурги провели операцию и отключили одно из полушарий мозга от центральной нервной системы. С тех пор Арина развивается более активно. Благодаря помощи неравнодушных людей, девочка пройдет трехнедельный курс лечения в столичном центре кондуктивной педагогики «Я могу».

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Екатерина PL