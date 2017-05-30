Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:04 1

Маленькой Арине Худайбердиевой одним платежом перевели недостающую для лечения сумму

Маленькой Арине Худайбердиевой одним платежом перевели недостающую для лечения сумму

Двухлетней благовещенке Арине Худайбердиевой перевели недостающую сумму для лечения в Москве – 30 тысяч рублей. Об этом сообщила мама девочки. По ее словам, деньги пришли одним платежом от одного человека в тот же день, когда в СМИ появилась информация об Арине.

Сейчас сбор средств закрыт. Семья собрала необходимые 200 тысяч рублей на лечение ребенка, и в пятницу, 2 июня, мама с Ариной вылетают в Москву.

Как сообщало Амур.инфо, девочка родилась с пороком головного мозга. Чтобы избавить ребенка от нескончаемых приступов эпилепсии, нейрохирурги провели операцию и отключили одно из полушарий мозга от центральной нервной системы. С тех пор Арина развивается более активно. Благодаря помощи неравнодушных людей, девочка пройдет трехнедельный курс лечения в столичном центре кондуктивной педагогики «Я могу».

Просмотров всего: 949

#дети #здоровье #Телемарафон Крылья

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • ЛиСа

    ЛиСа
    2 часа назад

    Спасибо, добрый человек!

    Спасибо, мама малышки!

    Люди с большим сердцем!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Благовещенцев приглашают стать донорами крови

сегодня, 15:10
Телемарафон Крылья 1

За 8 лет «Альфа-канал» собрал на лечение больных детей около 5 миллионов рублей
Общество

Амурстат: около трети детей в Приамурье в 2016 году родились вне брака
Происшествия 4

Мазановская больница требовала сдавать платные анализы при приеме детей в детсад