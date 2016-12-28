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Из Таиланда депортируют амурчанина, обвиняемого в тяжком преступлении

Из Таиланда депортируют амурчанина, обвиняемого в тяжком преступлении
Фото: fishki.net

Четверо россиян, задержанных ранее правоохранительными органами Таиланда по линии Интерпола за тяжкие и особо тяжкие преступления, будут депортированы в РФ. Об этом на пресс-конференции в Бангкоке сообщил глава Иммиграционного бюро королевства генерал-лейтенант Нататорн Просунторн, передает ТАСС. Среди россиян есть и уроженец Благовещенска.

Амурчанин Евгений Коровин обвиняется в разбое, совершенном организованной группой. Уголовное дело в отношении него сейчас находится в производстве управления МВД по Амурской области.

Еще один дальневосточник – уроженец Владивостока Дмитрий Шкуратов – осужден в июле 2015 года в России за «применение насилия в отношении представителя власти», однако сумел сбежать, нанеся стражам правопорядка телесные повреждения.

Третий россиянин – Анатолий Самодов, которому вменяют «принуждение к сделке или отказу от нее под угрозой применения насилия». В июне 2013 года судом Архангельска мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в международный розыск он был объявлен в декабре 2014 года.

Еще один задержанный – Андрей Дзятковский – обвиняется в убийстве, совершенном группой по предварительному сговору.

«Все четверо были задержаны в разных районах Таиланда и будут депортированы в Россию», – уточнил генерал-лейтенант Нататорн Просунторн.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов подтвердил ТАСС, что в ближайшее время россияне будут депортированы в Москву в сопровождении офицеров российской полиции.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • tt12blg

    tt12blg
    2 часа назад

    Диких животных возвращают в родную теремно - парашную среду.

  • Васян&Пупкин

    Васян&Пупкин
    21 минута назад

    оказывается иногда Интерпол может работать!

  • СВС

    СВС
    15 минут назад

    можем, если захочем

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