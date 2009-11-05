За 8 лет «Альфа-канал» собрал на лечение больных детей около 5 миллионов рублей

Около 5 миллионов рублей для больных детей удалось собрать «Альфа-каналу» за 8 лет. Помогать детям с помощью фондов и телезрителей компания начала задолго до марафона «Крылья». Проект вырос из телепрограммы. Ее в 2009 году создала Нино Кохреидзе. До этого было огромное количество сюжетов о нуждающихся в помощи.

Своевременная помощь поставила на ноги многих детей. Стал ходить маленький благовещенец Найк Бенцель – ему собирали деньги на лечение в Китае. Станиславу Чулкову из Свободного помогли собрать деньги на ортез. У кого-то успехи не такие большие или всё еще впереди.

«Были грустные истории, но были и со счастливым концом, которые действительно вдохновляли на то, чтобы продолжать этим заниматься. Когда я только начала работать на "Альфа-канале", одна из первых съемок, в первый год работы, была про ребенка с ДЦП. Наверное, тогда это меня сильно зацепило», – рассказала автор благотворительного марафона «Крылья» Нино Кохреидзе.

В 2009 году Нино Кохреидзе стала вести программу «Крылья». Она выходила в эфир каждую неделю. «Крылья» стали символом помощи, защиты и добрых поступков. Надежным партнером выступило амурское отделение Российского детского фонда. В 2014 году «Крылья» переросли в телемарафон, который объединил сотни амурчан.

Максим Зубань – один из первых героев проекта. В 2010 году студенту АмГУ собирали деньги на лечение тяжелого заболевания – апластической анемии. Врачи даже говорили о трансплантации костного мозга. Но все обошлось химиотерапией и другим лечением в Санкт-Петербурге. Болезнь отступила. Сейчас уже взрослый парень живет и работает в северной столице.

«Все у него хорошо, он окончил Московский гуманитарный университет, по профессии – менеджер управления, работает по этой же специальности. Очень благодарна всем, кто помог, спас его и дал ему жизнь», – поделилась бабушка Максима Зубаня Галина Зубань.

Часто редакция «Альфа-новостей» напоминала магазин игрушек. В рамках «Крыльев» устраивали новогодние акции, проводили конкурсы детских рисунков, благотворительные игры КВН и другие мероприятия. Вместе собирали деньги и с марафоном «12 часов во имя добра». В этом году телемарафон «Крылья» состоится 4 июня.

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Екатерина PL