В соцсетях появилось видео с танцующей голой женщиной, якобы медработницей из Благовещенска

Благовещенцы распространяют в соцсетях видео, на кадрах которого обнаженная женщина танцует в развлекательном заведении. Вместе с роликом люди пересылают сообщение о том, что героиня видео работает в медицинском учреждении, а действие происходит в местном кафе в центре города. К сообщению прилагается и фотография медработницы.

«Эта женщина работает медсестрой, ее сняла коллега и всем рассылает», – пишет одна из пользователей.

«Все утверждают, что это медсестра… Вот интересно, неужели правда?» – высказался еще один горожанин.

«Все говорят, что медсестра. Но опуститься до такого, ещё и медработнику... Прям не верю», – написала другая благовещенка.

Активные обсуждения не затихали весь день 31 мая. В этот же день, по словам родственников женщины, которая якобы запечатлена на кадрах, информация о видео дошла и до самой работницы медучреждения.

«Ей коллеги рассказали. Она как узнала об этом, ей плохо стало. Сразу скорую вызвали. Вы понимаете, она мама и бабушка, уважаемый работник со стажем. Она вообще по таким заведениям не ходит. На кадрах явно молодая женщина. И татуировки никакой у моей мамы нет, как у той девушки на видео. Просто оклеветали, вылили грязь. Как ей сейчас работать? Причем ведь фотография, которую распространяют вместе с видео, взята из Whats’App, у нее такого снимка в соцсетях нет. То есть человек знает номер телефона мамы, раз взял это фото», – рассказала дочь обсуждаемой женщины.

Родственники также рассказали, что обратились с заявлением в полицию, чтобы найти человека, распространившего видео и фотографию, и наказать за клевету. В благовещенской полиции корреспонденту подтвердили, что заявление действительно поступило.

«Мы изначально начали проверку по факту появления в соцсетях этой видеозаписи, а после к нам обратилась женщина с заявлением. Она просит установить личность того, кто распространяет видео. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства», – прокомментировала специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

Тем временем корреспондент Амур.инфо связался с администрацией кафе, в котором якобы сделано видео. В заведении пояснили, что видеозапись видели, но на кадрах не их кафе. «Все, кто считает, что это наше кафе, могут прийти и сравнить. Сразу станет понятно, что видео сделано не у нас», – отметили сотрудники.

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#жизнь

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Екатерина PL