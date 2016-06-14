Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:28 40

В соцсетях появилось видео с танцующей голой женщиной, якобы медработницей из Благовещенска

В соцсетях появилось видео с танцующей голой женщиной, якобы медработницей из Благовещенска

Благовещенцы распространяют в соцсетях видео, на кадрах которого обнаженная женщина танцует в развлекательном заведении. Вместе с роликом люди пересылают сообщение о том, что героиня видео работает в медицинском учреждении, а действие происходит в местном кафе в центре города. К сообщению прилагается и фотография медработницы.

«Эта женщина работает медсестрой, ее сняла коллега и всем рассылает», – пишет одна из пользователей.

«Все утверждают, что это медсестра… Вот интересно, неужели правда?» – высказался еще один горожанин.

«Все говорят, что медсестра. Но опуститься до такого, ещё и медработнику... Прям не верю», – написала другая благовещенка.

Активные обсуждения не затихали весь день 31 мая. В этот же день, по словам родственников женщины, которая якобы запечатлена на кадрах, информация о видео дошла и до самой работницы медучреждения.

«Ей коллеги рассказали. Она как узнала об этом, ей плохо стало. Сразу скорую вызвали. Вы понимаете, она мама и бабушка, уважаемый работник со стажем. Она вообще по таким заведениям не ходит. На кадрах явно молодая женщина. И татуировки никакой у моей мамы нет, как у той девушки на видео. Просто оклеветали, вылили грязь. Как ей сейчас работать? Причем ведь фотография, которую распространяют вместе с видео, взята из Whats’App, у нее такого снимка в соцсетях нет. То есть человек знает номер телефона мамы, раз взял это фото», – рассказала дочь обсуждаемой женщины.

Родственники также рассказали, что обратились с заявлением в полицию, чтобы найти человека, распространившего видео и фотографию, и наказать за клевету. В благовещенской полиции корреспонденту подтвердили, что заявление действительно поступило.

«Мы изначально начали проверку по факту появления в соцсетях этой видеозаписи, а после к нам обратилась женщина с заявлением. Она просит установить личность того, кто распространяет видео. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства», – прокомментировала специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

Тем временем корреспондент Амур.инфо связался с администрацией кафе, в котором якобы сделано видео. В заведении пояснили, что видеозапись видели, но на кадрах не их кафе. «Все, кто считает, что это наше кафе, могут прийти и сравнить. Сразу станет понятно, что видео сделано не у нас», – отметили сотрудники.

Просмотров всего: 2915

#жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (40) Обсудить на форуме
  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Два разных лица, женщина на фото совсем не похожа на танцующую даму...

  • Капуша

    Капуша
    1 час назад

    Нужно обязательно найти и наказать этих козлин. Показательно. Чтобы другим не повадно было

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    А вот на кафе "Меркурий" похоже.

    Конечно необходимо найти и наказать этих людей...Так опорочить честь женщины...Женщине и семье терпения и не обращайте на это внимание...

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Дожили!

    Медсестрам, с их зарплатами, уже нечего одеть, чтобы сходить в кафе.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Вот они, соцсети, до чего доводят.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Да всякого могут отфотошопить под такое видеоиздевательство.

    Программы позволяют это сделать даже не очень подготовленному .

  • ay

    ay
    1 час назад

    Мугого! Сами-то пробовали? Неподготовленному. Тут не каждый подготовленный "прифотошьёт" чужую голову, так что было НЕзаметно. Даже на фото. А про видео - воопще труд титанический. Проще найти человека, "похожего на генпрокурора".

  • anna.79

    anna.79
    1 час назад

    АмурИнфо, Вам что, больше не о чем писать??? Лучше бы написали о том, как наши хоккеисты-любители из г. Райчихинска, представляли Амурскую область на Ночных хоккейных играх, и на, минуточку, надо заметить, заняли достойное 10-е место из 32-х команд

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Да одно же лицо) И, всегда смешит, как потасканных ожп называют "девушками"

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    anna.79

    АмурИнфо, Вам что, больше не о чем писать??? Лучше бы написали о том, как наши хоккеисты-любители из г. Райчихинска, представляли Амурскую область на Ночных хоккейных играх, и на, минуточку, надо заметить, заняли достойное 10-е место из 32-х команд



    Прям достойное место

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Клаус Хайда

    Да одно же лицо) И, всегда смешит, как потасканных ожп называют "девушками"



    Ну где же одно? И стрижка разная...

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    1 час назад

    Это уважаемый врач и грамотный специалист! Даже если бы это была она на видео, то меня бы это не отвернуло. Возможно у людей бывают срывы. А в этом случае очень жаль, что кто-то сеет семена сплетен....и АИ в том числе..

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    мальвина карловна

    Это уважаемый врач и грамотный специалист! Даже если бы это была она на видео, то меня бы это не отвернуло. Возможно у людей бывают срывы. А в этом случае очень жаль, что кто-то сеет семена сплетен....и АИ в том числе..



    Семена сплетен уже давно разлетелись по Благовещенску по вотсапу! А АИ в данном случае считаю, что наоборот показали, что люди отрицают и данный сеятель семян уже в розыске... Хорошо, если найдут, пускай также публично извеняется

  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    Амуринфо - жёлтое издание . Печатаете всякую ерунду на уровне сплетень. А слабо сделать хотябы одно журналистское расследование , ну хотя бы про ту яму о которой вы писали ранее.

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    зачем вы это публикуете, амур.инфо?

    для рейтинга?

    очень низко

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    какое счастье, что не состою ни в одной вацапной группе. в который раз убеждаюсь в том какая это помойка.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    сибирячка

    зачем вы это публикуете, амур.инфо?

    для рейтинга?

    очень низко



    Думаю, что эту статью опубликовать попросили родственники. Так же как и просили распространить по вотсапу, то послание с красными восклицательными знаками.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Геральт

    какое счастье, что не состою ни в одной вацапной группе. в который раз убеждаюсь в том какая это помойка.



    не состоите Вы, состоят другие и на видео может быть кто угодно Думаю Вы поняли к чему клоню

  • Myxira

    Myxira
    56 минут назад

    жизньжизниьжизнь

    сибирячка

    зачем вы это публикуете, амур.инфо?

    для рейтинга?

    очень низко



    Думаю, что эту статью опубликовать попросили родственники. Так же как и просили распространить по вотсапу, то послание с красными восклицательными знаками.



    Возможно и так. Но обязательно ли к статье-опровержению прикладывать фото, видео материалы?

    Согласна с сибирячкой - низко. Мерзко и недостойно.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    54 минуты назад

    Myxira

    жизньжизниьжизнь

    сибирячка

    зачем вы это публикуете, амур.инфо?

    для рейтинга?

    очень низко



    Думаю, что эту статью опубликовать попросили родственники. Так же как и просили распространить по вотсапу, то послание с красными восклицательными знаками.



    Возможно и так. Но обязательно ли к статье-опровержению прикладывать фото, видео материалы?

    Согласна с сибирячкой - низко. Мерзко и недостойно.



    Но родственники и по вотсапу, прикладывали подтверждения в виде фото, а вот про само видео соглашусь...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    51 минута назад

    сибирячка

    зачем вы это публикуете, амур.инфо?

    для рейтинга?

    очень низко



    А по содержанию статьи пройтись было сложно?.. Там рейтинг, или объяснение в том, что женщину оклеветали?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    51 минута назад

    жизньжизниьжизнь

    Клаус Хайда

    Да одно же лицо) И, всегда смешит, как потасканных ожп называют "девушками"



    Ну где же одно? И стрижка разная...



    А, ну да - разная стрижка, это аргумент.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    50 минут назад

    Геральт

    какое счастье, что не состою ни в одной вацапной группе. в который раз убеждаюсь в том какая это помойка.



    Вацапная то группа причём? :))))))))))))))))) Если ты танцевал, то тебе пришлют и без группы, а в группах поржут БЕЗ тебя :)))

  • Вицли

    Вицли
    47 минут назад

    мальвина карловна

    Это уважаемый врач



    Так врач? Или медицинская сестра?

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    44 минуты назад

    Клаус Хайда

    жизньжизниьжизнь

    Клаус Хайда

    Да одно же лицо) И, всегда смешит, как потасканных ожп называют "девушками"



    Ну где же одно? И стрижка разная...



    А, ну да - разная стрижка, это аргумент.



    Клаус, вот читаю вас (вынужденно) и думаю, что у вас наверное маленькая пупырка в штанах. Иначе как еще объяснить, что взрослый мужчина так пытается чесать свое ЧСВ. Тут налицо комплекс маленького достоинства, потому что нормальным мужчинам ничего никому доказывать не нужно и у них нет такой ненависти к женщинам.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    42 минуты назад

    мальвина карловна

    Клаус Хайда

    жизньжизниьжизнь

    Клаус Хайда

    Да одно же лицо) И, всегда смешит, как потасканных ожп называют "девушками"



    Ну где же одно? И стрижка разная...



    А, ну да - разная стрижка, это аргумент.



    Клаус, вот читаю вас (вынужденно) и думаю, что у вас наверное маленькая пупырка в штанах. Иначе как еще объяснить, что взрослый мужчина так пытается чесать свое ЧСВ. Тут налицо комплекс маленького достоинства, потому что нормальным мужчинам ничего никому доказывать не нужно и у них нет такой ненависти к женщинам.



    А где вы ненависть то увидели? Там же, где и размер моего полового органа?

    Да, и вы тоже любите играть в ТП-бинго?

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    41 минута назад

    Вицли

    мальвина карловна

    Это уважаемый врач



    Так врач? Или медицинская сестра?



    О, это я написала неверно конечно. Исправить не могу. Пропало редактирование. Хотела обозначить, что это мед работник, а написала, что врач. Ну я женщина, мне можно)))

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    40 минут назад

    Клаус Хайда

    мальвина карловна

    Клаус Хайда

    жизньжизниьжизнь

    Клаус Хайда

    Да одно же лицо) И, всегда смешит, как потасканных ожп называют "девушками"



    Ну где же одно? И стрижка разная...



    А, ну да - разная стрижка, это аргумент.



    Клаус, вот читаю вас (вынужденно) и думаю, что у вас наверное маленькая пупырка в штанах. Иначе как еще объяснить, что взрослый мужчина так пытается чесать свое ЧСВ. Тут налицо комплекс маленького достоинства, потому что нормальным мужчинам ничего никому доказывать не нужно и у них нет такой ненависти к женщинам.



    А где вы ненависть то увидели? Там же, где и размер моего полового органа?

    Да, и вы тоже любите играть в ТП-бинго?



    А вы постоянно пишите как МДшники. Муди - они такие все. Ну как вы. А как известно, у таких все плохо там))) Проверять я конечно не буду (С).

  • andeks2017

    andeks2017
    38 минут назад

    Клаус Хайда

    мальвина карловна

    Клаус Хайда

    жизньжизниьжизнь

    Клаус Хайда

    Да одно же лицо) И, всегда смешит, как потасканных ожп называют "девушками"



    Ну где же одно? И стрижка разная...



    А, ну да - разная стрижка, это аргумент.



    Клаус, вот читаю вас (вынужденно) и думаю, что у вас наверное маленькая пупырка в штанах. Иначе как еще объяснить, что взрослый мужчина так пытается чесать свое ЧСВ. Тут налицо комплекс маленького достоинства, потому что нормальным мужчинам ничего никому доказывать не нужно и у них нет такой ненависти к женщинам.



    А где вы ненависть то увидели? Там же, где и размер моего полового органа?

    Да, и вы тоже любите играть в ТП-бинго?



    Хайда, не нужно видео с пупыркой. Верим.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    38 минут назад

    Клаус Хайда

    жизньжизниьжизнь

    Клаус Хайда

    Да одно же лицо) И, всегда смешит, как потасканных ожп называют "девушками"



    Ну где же одно? И стрижка разная...



    А, ну да - разная стрижка, это аргумент.



    Вы внимательное прочитайте...указано на то, что лицо совсем разное и + ко всему стрижка разная. В распространении уже вранье, что это кафе "Меркурий", а дальше и так все понятно

  • Александр II

    Александр II
    33 минуты назад

    М-да... Жаль, что неплохое, в общем-то, СМИ опускается до комментариев сплетен и неотвратимо превращается в жёлтое издание. Проблема новостей? Не думаю. Вопрос к редакторам больше.

  • Геральт

    Геральт
    26 минут назад

    Сергей Труш

    Геральт

    какое счастье, что не состою ни в одной вацапной группе. в который раз убеждаюсь в том какая это помойка.



    Вацапная то группа причём? :))))))))))))))))) Если ты танцевал, то тебе пришлют и без группы, а в группах поржут БЕЗ тебя :)))



    Сережа, я не танцую, и по кабакам не гуляю, потому и не депутат до сих пор.



  • Васян&Пупкин

    Васян&Пупкин
    22 минуты назад

    Александр II

    М-да... Жаль, что неплохое, в общем-то, СМИ опускается до комментариев сплетен и неотвратимо превращается в жёлтое издание. Проблема новостей? Не думаю. Вопрос к редакторам больше.



    поддерживаю!

  • СВС

    СВС
    18 минут назад

    откажемся от алкоголя, танцев, кабаков и от ватцапа!! вот это конструктив!!!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    17 минут назад

    жизньжизниьжизнь

    Клаус Хайда

    жизньжизниьжизнь

    Клаус Хайда

    Да одно же лицо) И, всегда смешит, как потасканных ожп называют "девушками"



    Ну где же одно? И стрижка разная...



    А, ну да - разная стрижка, это аргумент.



    Вы внимательное прочитайте...указано на то, что лицо совсем разное и + ко всему стрижка разная. В распространении уже вранье, что это кафе "Меркурий", а дальше и так все понятно



    Лицо одно и то же. А стрижку можно и поменять)

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    15 минут назад

    3.1

  • Акционер2016

    Акционер2016
    11 минут назад

    амур инфо совсем скатился отписка

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    7 минут назад

    Зачем тут то публикуете? У немолодой женщины возможно нервный срыв. Или гадость какую то подсыпали. Вы каждый раз пробивать дно хотите? И не надо меня блокировать в очередной раз за "правду"

  • Oldlord

    Oldlord
    3 минуты назад

    Фу-у-у-у...

    Это даже не порнуха!

    АИ, вы грязная помойка, раз публикуете такое!

    Да ещё и порочите честь и достоинство, непричастного к этому безобразию, человека!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    44 секунды назад

    Клаус Хайда

    Так сколько у вас сразу баллов то получилось?




    Любая женщина выдаст много балов, если ей хамить и давить на больное. Мужчина, кстати, скорее просто в морду даст)))



    Бывает очень не просто донести инфу до некоторых мужчин, только потому, что у него в штанах болтается, а у меня нет -тут я совсем не про всех разом. Женщина женщине доверяет как-то больше. Как и мужчина мужчине. И мнения чаще сходятся по половому признаку, особенно когда замешано на эмоциях.



    Да... и вдобавок у нас у всех разные точки зрения. С одними совпадаем по одним вопросам с другими по другим. И спорить до пены у рта с непрошибаемыми (не умеющими слышать) оппонентами не вижу смысла



Показать все (40) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 3

Эксперт оценил роль региональных банков Сибири и Дальнего Востока
Телемарафон Крылья 1

За 8 лет «Альфа-канал» собрал на лечение больных детей около 5 миллионов рублей
В России и мире

NASA: жизнь на Марсе существовала намного дольше, чем считали учёные
Общество 19

Благовещенцы создали местный бренд «Благо»