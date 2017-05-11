Амурстат: около трети детей в Приамурье в 2016 году родились вне брака

Фото: 7ya.ru

Амурстат подготовил статистику к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. По его данным, в Амурской области в 2016 году около трети детей (30,5 %) родились у матерей, не состоявших в зарегистрированном браке. В 2000 и 1990 годах этот процент составлял 37,5 % и 19,0 % соответственно. Среди женщин моложе 18 лет доля внебрачных детей значительно выше – 70,1 %.

В Приамурье на 1 января 2016 года насчитывалось 177 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет, это 22 % населения области. В 2016 году в области родилось 10 350 детей – на 4 % меньше, чем в 2015 году.

Снизилась в регионе младенческая смертность. За последние 16 лет самый высокий показатель – 28,8 умерших в возрасте до 1 года на 1 000 родившихся – в области отмечался в 1999 году, самый низкий – 5,1 – в 2016 году. По России за 2016 год этот показатель составил 6,0, по Дальневосточному федеральному округу – 6,5.

В 2016 году в Амурской области умерли 53 младенца в возрасте до 1 года – на 30 меньше, чем в 2015 году. В структуре младенческой смертности основными остаются причины, тесно связанные со здоровьем матери. Это заболевания и состояния, возникающие на первой неделе жизни – 24,5 % и врожденные аномалии – 34 %.

Среди разводящихся пар доля супругов с несовершеннолетними детьми составила 55,6 %. Из-за распада семей по причине развода 2 966 детей остались без одного из родителей. Среднее число детей на один развод составило 1,3.

Просмотров всего: 308

#дети

распечатать

Александр Авдеев