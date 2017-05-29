Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:47 0

Ветеран ВВС США сядет на 35 лет за попытку примкнуть к ИГ в Сирии

Ветеран ВВС США сядет на 35 лет за попытку примкнуть к ИГ в Сирии
Фото: imperor.net

Бруклинский суд приговорил ветерана ВВС США Тайрода Пуга к 35 годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Соответствующий вердикт был вынесен в среду, 31 мая, сообщает ТАСС.

По данным следствия, Пуг планировал оказать материальную поддержку террористам, а также пытался влиться в их ряды, чтобы в дальнейшем воевать на стороне боевиков.

«Задача ИГ заключается в том, чтобы разрушить наш жизненный уклад», – отметил занимавшийся делом ветерана судья Николас Гарауфис. Он также признался, что был крайне огорчён тем фактом, что бывший военнослужащий США пытался присоединиться к террористам.

49-летний Пуг был арестован в январе позапрошлого года при попытке пересечь границу из Турции в Сирию. Мужчину депортировали в Египет, после чего отправили на родину в США. Пуг попал в поле зрения американских правоохранителей ещё в 2002 году. По данным властей США, он выражал антиамериканские настроения и не скрывал своих симпатий к «террористу № 1» Усаме бен Ладену.

Тайрод Пуг служил в ВВС США с 1986 по 1990 год, где выполнял обязанности механика, обслуживая бортовую электронику. В 1998 году он принял ислам и стал придерживаться радикальных взглядов.

При аресте в Турции у Пуга был обнаружен портативный компьютер и другие электронные устройства.

Просмотров всего: 115

#военные #суды #США

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Туалетную бумагу с портретом Трампа начнут выпускать в Мексике
Происшествия

Начались судебные заседания по делу об убийстве зейского полицейского Тараса Соколюка
Происшествия 11

Дело обвиняемого в покушении на убийство юной благовещенки скоро направят в суд
В России и мире 22

Епископ Нектарий грозит судом изданию, написавшему о его внедорожнике