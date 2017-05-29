Ветеран ВВС США сядет на 35 лет за попытку примкнуть к ИГ в Сирии

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Бруклинский суд приговорил ветерана ВВС США Тайрода Пуга к 35 годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Соответствующий вердикт был вынесен в среду, 31 мая, сообщает ТАСС.

По данным следствия, Пуг планировал оказать материальную поддержку террористам, а также пытался влиться в их ряды, чтобы в дальнейшем воевать на стороне боевиков.

«Задача ИГ заключается в том, чтобы разрушить наш жизненный уклад», – отметил занимавшийся делом ветерана судья Николас Гарауфис. Он также признался, что был крайне огорчён тем фактом, что бывший военнослужащий США пытался присоединиться к террористам.

49-летний Пуг был арестован в январе позапрошлого года при попытке пересечь границу из Турции в Сирию. Мужчину депортировали в Египет, после чего отправили на родину в США. Пуг попал в поле зрения американских правоохранителей ещё в 2002 году. По данным властей США, он выражал антиамериканские настроения и не скрывал своих симпатий к «террористу № 1» Усаме бен Ладену.

Тайрод Пуг служил в ВВС США с 1986 по 1990 год, где выполнял обязанности механика, обслуживая бортовую электронику. В 1998 году он принял ислам и стал придерживаться радикальных взглядов.

При аресте в Турции у Пуга был обнаружен портативный компьютер и другие электронные устройства.

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Алексей Воскобойников