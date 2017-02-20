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Дело амурчанина, устроившего в Хабаровске ДТП с двумя погибшими, направлено в суд

Дело амурчанина, устроившего в Хабаровске ДТП с двумя погибшими, направлено в суд

В Хабаровске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя села Поярково Амурской области, по вине которого в городе в ДТП погибли два человека. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

Как сообщало Амур.инфо, авария произошла 15 февраля 2017 года. По версии следствия, в тот день амурчанин находился за рулем автомобиля «тойота краун». При этом он был лишен водительских прав и находился в состоянии опьянения. Проезжая по улице Краснореченской в Хабаровске, он не справился с управлением и столкнулся с машиной «тойота королла филдер», которая ехала впереди. В салоне последней находились трое человек.

В результате аварии водитель и один из пассажиров «тойоты королла филдер» скончались на месте. Еще одному пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью. Виновник ДТП существенных повреждений не получил.

В ходе осмотра места происшествия следователем в бардачке автомобиля «тойота краун» было обнаружено и изъято наркотическое средство – масло каннабиса в крупном размере, которое водитель хранил для личного употребления.

Кроме того, установлено, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения.

Дело амурчанина будет рассматривать Индустриальный районный суд Хабаровска.

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#Дальний Восток #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Rik

    Rik
    2 часа назад

    Наркотическое вещество в крупном размере, но чисто для личного употребления!!! Прикольно!

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