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Мазановская больница требовала сдавать платные анализы при приеме детей в детсад

Мазановская больница требовала сдавать платные анализы при приеме детей в детсад
Фото: new.bashprok.ru

Прокуратура Мазановского района провела проверку в отношении Мазановской больницы и установила нарушения федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Выяснилось, что при обследовании детей, поступающих в детский сад, медработники требовали сдачи дополнительных анализов, за которые брали плату.

Как сообщает областная прокуратура, сотрудники больницы в перечень исследований при проведении предварительных медицинских осмотров при поступлении в детсад незаконно включили излишние лабораторные исследования – на дизгруппу и сальмонеллез. Эти анализы, согласно законодательству, необходимо сдавать лишь тем, кто перенёс данные заболевания. За эти анализы медучреждение взимало плату с законных представителей детей. При этом по закону медосмотры детей проводятся бесплатно.

В итоге прокурор Мазановского района внес в адрес и. о. главного врача ГБУЗ АО «Мазановская больница» представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены в полном объеме. Из перечня 17 мая были исключены излишние исследования, медосмотры осуществляются бесплатно, утверждён новый перечень.

Неправомерно полученные медучреждением деньги возвращены законным представителям детей. По результатам рассмотрения представления должностное лицо больницы привлечено к дисциплинарной ответственности – объявлено замечание.

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#дети #закон #здоровье

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Комментарии
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  • Дамбо

    Дамбо
    3 часа назад

    Как бы ни менялось руководство мазадновской цээрбушки, оно остается неизменно воровитым и борзым. Рыба, как известно, гниет с головы. Бардак, который длится годами.

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    2 часа назад

    видно глава района такой

  • dance

    dance
    2 часа назад

    Глаыа районов не имеют отношения к больницам. Это не муниципальные учреждения, а областные.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Любопытно какая процедура возмещения денег?

    Да в этой процедуре скорее пользуются тем, что люди отмахнулись типа"чо уж там из-а этих грошей обращаться коли давно забыты"

    Да вообще смехотворное поднять задницу прокуратуры ради того, чтоб мелко пожурить. Вобщем-то уповать на законы по таким разгилбдяйствам глупо. А серьезное наказание может дать только административная систем едрососов, но едро это либермаразм

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