Мазановская больница требовала сдавать платные анализы при приеме детей в детсад

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Прокуратура Мазановского района провела проверку в отношении Мазановской больницы и установила нарушения федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Выяснилось, что при обследовании детей, поступающих в детский сад, медработники требовали сдачи дополнительных анализов, за которые брали плату.

Как сообщает областная прокуратура, сотрудники больницы в перечень исследований при проведении предварительных медицинских осмотров при поступлении в детсад незаконно включили излишние лабораторные исследования – на дизгруппу и сальмонеллез. Эти анализы, согласно законодательству, необходимо сдавать лишь тем, кто перенёс данные заболевания. За эти анализы медучреждение взимало плату с законных представителей детей. При этом по закону медосмотры детей проводятся бесплатно.

В итоге прокурор Мазановского района внес в адрес и. о. главного врача ГБУЗ АО «Мазановская больница» представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены в полном объеме. Из перечня 17 мая были исключены излишние исследования, медосмотры осуществляются бесплатно, утверждён новый перечень.

Неправомерно полученные медучреждением деньги возвращены законным представителям детей. По результатам рассмотрения представления должностное лицо больницы привлечено к дисциплинарной ответственности – объявлено замечание.

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#дети #закон #здоровье

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Екатерина PL