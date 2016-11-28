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В Нидерландах закрывают тюрьмы из-за дефицита заключённых

В Нидерландах закрывают тюрьмы из-за дефицита заключённых
Фото: globallookpress

Власти Нидерландов приняли решение о закрытии пяти тюрем. Причина – хроническая нехватка заключённых. Планируется, что ряд исправительных учреждений перестанут функционировать уже до конца этого лета, передаёт «RT на русском» со ссылкой на издание De Telegraaf.

Впрочем, как поясняет издание, дефицит заключённых – вопрос весьма спорный. По утверждению представителей Социалистической партии, к такому положению вещей привела не столько сознательность граждан, сколько неудовлетворительная работа правоохранителей.

Отмечается, что это не первая волна подобных сокращений в стране. Так, в 2013 году здесь было ликвидировано 19 тюрем. Ранее пустующие камеры в голландских исправительных учреждениях занимали, в том числе, преступники из Норвегии, причём эта страна была обязана выплатить Нидерландам за своеобразную аренду около 25 миллионов евро.

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#закон

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