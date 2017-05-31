На амурских дорогах перевернулись несколько автомобилей

Фото: instagram.com, blag_dtp

Два похожих ДТП с очень разными транспортными средствами произошли в Амурской области. В поселке Соловьевск Тындинского района съехал с проезжей части и перевернулся Lexus. Об этом сообщают в соцсетях. Кроме того, по информации из Интернета, в Серышевском районе похожее происшествие случилось с трактором.

На фотографиях видно, что соловьевская иномарка сильно повреждена, корпус серьезно помят. У трактора уцелели стекла в кабине.

В областном управлении МВД подтвердили, что в районе Соловьевска действительно произошло ДТП с участием Lexus. За рулем был владелец иномарки – местный житель. Он не справился с управлением, выехал с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся.

Однако аварию с участием трактора в полиции не подтвердили. В среду, 31 мая, в Серышевском районе произошло ДТП, в котором опрокинулся грузовик. По информации пресс-службы областного управления МВД, автомобиль ехал с прицепом на не жесткой сцепке. Во время одного из поворотов прицеп съехал с проезжей части и потянул за собой грузовик. В результате автомобиль перевернулся.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Василий Кленин