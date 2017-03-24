В Зее проходят антитеррористические учения
В четверг, 1 июня, в Зее и Зейском районе начались двухдневные антитеррористические учения. Их проводит амурское подразделение Национального антитеррористического комитета на базе объектов Зейской ГЭС.
В учениях участвуют военные, полицейские, спасатели, представители ФСБ, Росгвардии и других ведомств, местных и областных властей. Всего задействовано более 300 сотрудников различных органов исполнительной власти и 50 единиц техники.
Учения направлены на профилактику и пресечение террористических актов на объектах гидротехнических сооружений. Первые итоги будут подведены на заседании оперативного штаба в Амурской области сразу по окончании мероприятий, сообщает пресс-служба УФСБ России по Амурской области.
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