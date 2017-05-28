В Архаре из горящего дома эвакуировали восемь человек

Фото: 5-tv.ru

В среду, 31 мая, в поселке Архара произошел пожар в пятиэтажном панельном доме по улице Восточной. Возгорание случилось в кладовой на первом этаже. Жителей дома пришлось эвакуировать.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, после поступления сигнала о происшествии пожарные прибыли на место через минуту. В это время в первом подъезде дома наблюдалось сильное задымление. Через три минуты огонь удалось локализовать, еще через девять было ликвидировано открытое горение. На время тушения из подъезда эвакуировали восемь человек.

Подъезд первого этажа оказался закопчен по всей площади. В кладовой огнем повреждены вещи, уничтожена входная дверь в подъезд. Пострадавших и погибших нет.

По предварительной версии, причиной пожара стала детская шалость с огнем. Предположительный виновник уже найден. Материальный ущерб устанавливается.

Просмотров всего: 201

#пожары #происшествия

распечатать

Александр Авдеев