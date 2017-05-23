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В Приамурье за четыре месяца водители 14 раз нарушили ПДД на железнодорожных переездах

В Приамурье за четыре месяца водители 14 раз нарушили ПДД на железнодорожных переездах
Фото: fotki.yandex.ru

За январь–апрель на железнодорожных переездах Забайкальской железной дороги дежурными работниками зафиксировано 84 случая нарушений правил дорожного движения водителями автомобилей. Из них 70 отмечены в Забайкальском крае и 14 – в Амурской области. Самым частым из нарушений является проезд на запрещающий сигнал светофора.

Все данные по нарушениям фиксируются дежурным по переезду в специальных книгах учета и передаются в ГИБДД. Чтобы обеспечить безопасность движения поездов, на ЗабЖД проводится комплекс мероприятий. Так, с начала года сотрудниками дороги совместно с инспекторами региональных подразделений ГИБДД на железнодорожных переездах проведено 68 рейдов, в входе которых выявлено семь нарушителей ПДД, привлечены к административной ответственности два нарушителя.

Кроме того, с начала 2017 года на железнодорожных переездах ЗабЖД по вине автомобилистов допущено пять дорожно-транспортных происшествий, из них три ДТП произошли в Забайкальском крае и два – в Амурской области.

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#ДТП #закон #происшествия #транспорт

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