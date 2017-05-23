В Приамурье за четыре месяца водители 14 раз нарушили ПДД на железнодорожных переездах
За январь–апрель на железнодорожных переездах Забайкальской железной дороги дежурными работниками зафиксировано 84 случая нарушений правил дорожного движения водителями автомобилей. Из них 70 отмечены в Забайкальском крае и 14 – в Амурской области. Самым частым из нарушений является проезд на запрещающий сигнал светофора.
Все данные по нарушениям фиксируются дежурным по переезду в специальных книгах учета и передаются в ГИБДД. Чтобы обеспечить безопасность движения поездов, на ЗабЖД проводится комплекс мероприятий. Так, с начала года сотрудниками дороги совместно с инспекторами региональных подразделений ГИБДД на железнодорожных переездах проведено 68 рейдов, в входе которых выявлено семь нарушителей ПДД, привлечены к административной ответственности два нарушителя.
Кроме того, с начала 2017 года на железнодорожных переездах ЗабЖД по вине автомобилистов допущено пять дорожно-транспортных происшествий, из них три ДТП произошли в Забайкальском крае и два – в Амурской области.
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